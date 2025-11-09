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यो सरकार राष्ट्र जलाएर आएको राक्षसी सरकार हो : सांसद बिष्ट

सांसद नरबहादुर बिष्टले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्र जलाएर आएको राक्षसी सरकारको संज्ञा दिएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १३:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सांसद नरबहादुर बिष्टले वर्तमान सरकारलाई सुकुम्वासी र गरिबमारा भन्दै राष्ट्र जलाएर आएको राक्षसी सरकारको संज्ञा दिएका छन्।
  • राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बिष्टले मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्।
  • प्रहरी डीएसपी प्रशन्नराज चौधरीलाई जिल्ला तानिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनले सरकारका विरुद्ध नेपाली जनता धेरै समय चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्।

२६ असार, काठमाडौं । सांसद नरबहादुर बिष्टले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्र जलाएर आएको राक्षसी सरकारको संज्ञा दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारमाथि यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘यो सरकार सुकुमवासी, दलित, भूमिहिन, मधेसी, मुस्लिम, गरिबमारा सरकार । यो राष्ट्र जलाएर आएको राक्षसी सरकार हो जस्तो लाग्छ मलाई,’ सांसद बिष्टले भने ।

सरकारले जनतालाई बाध्य पार्ने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको पनि आरोप लगाए । ‘यसले राष्ट्रको सम्पत्ति जलायो, देशको इतिहास जलायो, आज त्यो इतिहासको नाममा कालो चश्मा र कालो कोट लगाएर फेरि एकचोटि नेपाली जनतालाई बाध्य पार्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दैछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले म यो सरकारको घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छु ।’

सांसद बिष्टले मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि माग गरे । उनले कैलालीको सुख्खडस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी प्रशन्नराज चौधरीलाई जिल्ला तानिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाए ।

‘एउटा डीएसपी चौधरीले म नेपाल सरकारको प्रहरी हुँ भन्न नपाउने ? म बालेनको प्रहरी होइन, नेपाल प्रहरी हुँ भन्दा उसलाई जिल्लामा झिकाइन्छ,’ बिष्टले भने, ‘यस्ता अत्याचारी क्रुर शासकका विरुद्धमा नपाली जनता पर्खेर धेरै बस्न सक्दैनन् जस्तो लाग्छ ।’

नरबहादुर बिष्ट
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