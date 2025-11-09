+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गणेश नेपालीकाे मृत्युप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा दु:ख व्यक्त

शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले उक्त घटनालाई दुःखद् भन्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौँस्थित राहदानी विभाग नजिकै आफैंमाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको छ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले उक्त दुःखद घटनाप्रति मन्त्रालयको तर्फबाट गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।
  • बिहीबार मोटरसाइकलमा ह्वील लक गरेको विषयमा विवाद हुँदा नेपालीले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए।

काठमाडौं । काठमाडौँस्थित राहदानी विभाग नजिकै पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका कारण मृत्यु भएका मुगुका गणेश नेपालीको घटनाप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ।

शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले उक्त घटनालाई दुःखद् भन्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्।

प्रवक्ता क्षेत्रीले गणेश नेपालीको निधनप्रति मन्त्रालयको तर्फबाट गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरे।

बिहीबार दिउसाे १:३८ बजेकाे समयमा माेटरसाइकलमा ह्वील लक गरेकाे विषयमा विवाद हुँदा नेपालीले आफैमाथि पेट्रोल छर्केर आगाे लगाएका थिए।

आगाे लागेर गम्भीर भएका उनकाे उपचारको क्रममा विर अस्पतालमा निधन भएकाे थियाे।

गणेश नेपाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसद चन्द्र मोहनले गरे गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै संसद्‌मै मौनधारण

सांसद चन्द्र मोहनले गरे गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै संसद्‌मै मौनधारण
गणेश नेपालीको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन गर्न र गरिबमाथिको दमन रोक्न एमालेको माग

गणेश नेपालीको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन गर्न र गरिबमाथिको दमन रोक्न एमालेको माग
गणेश नेपालीको मृत्युपछि वीर अस्पताल अगाडि प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

गणेश नेपालीको मृत्युपछि वीर अस्पताल अगाडि प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
आत्मदाह प्रयासअघि नगर प्रहरी र गणेश बीच भएको थियो भनाभन (संवादसहित)

आत्मदाह प्रयासअघि नगर प्रहरी र गणेश बीच भएको थियो भनाभन (संवादसहित)
कुनै नेपालीहरूले आत्मदाह गर्नु नपरोस् : रास्वपा सांसद राना

कुनै नेपालीहरूले आत्मदाह गर्नु नपरोस् : रास्वपा सांसद राना
गणेश नेपालीको परिवारलाई ३ दिनको तलब सहयोग गर्ने सांसद खड्काको घोषणा

गणेश नेपालीको परिवारलाई ३ दिनको तलब सहयोग गर्ने सांसद खड्काको घोषणा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित