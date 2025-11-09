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नेपाली क्रिकेट :

नेपाल र भारत ‘ए’ बीच कीर्तिपुरमा टी-२० श्रृंखला हुने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल क्रिकेट संघले नेपाल र भारत 'ए' टोलीबीच तीन खेलको टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • श्रृंखला कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सन् २०२६ डिसेम्बर ९, ११ र १३ मा सञ्चालन हुनेछ।
  • यसअघि स्कटल्यान्डमा सम्पन्न आईसीसी सम्मेलनमा क्यान र बीसीसीआईका पदाधिकारीबीचको बैठकबाट श्रृंखला आयोजना गर्ने सहमति भएको हो।

२६ असार, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाल र भारत ‘ए’ टोलीबीच तीन खेलको टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला आयोजना गर्ने भएको छ ।

क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार श्रृंखला कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा डिसेम्बर ९, ११ र १३, २०२६ मा हुनेछ ।

यो श्रृंखला आयोजना गर्ने निर्णय हालै स्कटल्यान्डमा सम्पन्न आईसीसी सम्मेलनका क्रममा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्का र भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) का सचिव देवजीत साइकियाबीच भएको बैठकबाट भएको हो ।

नेपाल र भारत ‘ए’ बीचको यो टी-२० श्रृंखलाले नेपाली क्रिकेटलाई उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, दुवै टोलीका खेलाडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।

नेपाली क्रिकेट
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