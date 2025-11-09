बझाङ जीप दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

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- बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७ को सुङगरे क्षेत्रमा जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
- दुर्घटनामा परी पाँच जना घाइते भएका छन् र उनीहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टर घटनास्थलतर्फ पठाइएको छ ।
- बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीले भने, ‘हामी उद्धारकै कार्यमा छौं । घाइतेको उद्धार गर्न हेलिकप्टर त्यता गइसकेको छ ।’
२७ असार, धनगढी । बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७, को सुङगरे क्षेत्रमा भएको जीप दुर्घटनामा परेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीका अनुसार, दुर्घटनास्थलमा तीन जनाको मृत्यु भएको हो ।
त्यस्तै, दुर्घटनामा परेर पाँच जना घाइते भएको सीडीओ केशरीले बताए ।
उनका अनुसार, अहिले घाइतेहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाइएको छ ।
‘हामी उद्धारकै कार्यमा छौं । घाइतेको उद्धार गर्न हेलिकप्टर त्यता गइसकेको छ,’ उनले भने ।
जिप सडकबाट करीब ३०० मिटर तल खसेको छ ।
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