+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

सबैका लागि स्वस्थकर हुँदैन मखाना, यी ६ अवस्थामा लिनुपर्छ विज्ञको सल्लाह

२०८३ असार ३१ गते ११:३४ २०८३ असार ३१ गते ११:३४

अनलाइनखबर

Shares

पहिलेदेखि नै रक्तचाप कम रहने वा रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिले धेरै मात्रामा मखाना खानुअघि चिकित्सकसँग परामर्श गर्नु राम्रो हुन्छ ।

अनलाइनखबर

Shares
सबैका लागि स्वस्थकर हुँदैन मखाना, यी ६ अवस्थामा लिनुपर्छ विज्ञको सल्लाह

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मखाना पोषक तत्वले भरिपूर्ण भए पनि स्वास्थ्य अवस्था र पाचन प्रणालीअनुसार यसले सबैलाई समान असर नगर्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।

मखानालाई पछिल्ला वर्षहरूमा ‘सुपरफुड’ भनेर चिनिन थालिएको छ । हल्का भुटेर खाइने यो परिकार कम क्यालोरी, कम बोसो र पोषक तत्वले भरिपूर्ण भएकाले धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको हो । प्रोटिन, फाइबर, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत मानिने मखानाले तौल नियन्त्रण, मुटुको स्वास्थ्य र रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलित राख्न सहयोग गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

तर एउटा कुरा भने धेरैले बिर्सिन्छन्, स्वस्थकर खाद्य पदार्थ पनि सबैका लागि समान रूपमा उपयुक्त हुँदैन । शरीरको अवस्था, रोग र पाचन प्रणालीअनुसार एउटै खानेकुराले फरक असर गर्न सक्छ । त्यसैले मखाना खानुअघि पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सामान्य स्वस्थ व्यक्तिले सीमित मात्रामा मखाना खान सक्छन् । तर केही स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले भने सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

१. कब्जियत हुने व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्छ

मखानामा फाइबर भए पनि धेरै मात्रामा खाँदा र पर्याप्त पानी नपिउँदा उल्टै कब्जियत बढ्न सक्छ । विशेषगरी पहिलेदेखि नै दिसा कडा हुने, नियमित कब्जियत रहने वा कम पानी पिउने व्यक्तिमा यो समस्या देखिन सक्छ।

यदि तपाईंलाई कब्जियतको समस्या छ भने मखाना सीमित मात्रामा खानुहोस् र दिनभर पर्याप्त पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ ।

२. पाचनसम्बन्धी समस्या भएकाले धेरै नखानु राम्रो

बारम्बार पेटमा ग्यास भरिने समस्या हुने, पेट फुल्ने, अपच, एसिडिटी वा पेट भारी हुने समस्या भएका व्यक्तिले धेरै मखाना खाँदा असहज महसुस गर्न सक्छन् ।

यस्ता व्यक्तिले मखाना हल्का भुटेर, थोरै मात्रामा र अन्य सन्तुलित खानासँगै खानु राम्रो मानिन्छ । यदि मखाना खाएपछि पेटको समस्या बढ्छ भने सेवन घटाउनु वा केही समय रोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।

३. एलर्जी हुने व्यक्तिले विशेष ध्यान दिनुपर्छ

यद्यपि मखानाबाट एलर्जी हुने घटना धेरै सामान्य छैन, केही व्यक्तिमा भने एलर्जी देखिन सक्छ । यदि मखाना खाएपछि छालामा रातो दाग देखिने, चिलाउने, शरीर सुन्निने, ओठ वा अनुहार सुन्निने वा सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त यसको सेवन बन्द गरी चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।

४. मिर्गौलाको गम्भीर समस्या भएका बिरामी

मिर्गौलाको दीर्घरोग भएका धेरै बिरामीले केही खनिज तत्त्वको मात्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । मखानामा विभिन्न खनिज तत्त्व पाइने भएकाले मिर्गौलाको गम्भीर रोग भएका वा डाक्टरले विशेष आहार अपनाउन भनेका व्यक्तिले नियमित रूपमा मखाना खानुअघि चिकित्सक वा आहारविद्को सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।

५. कम रक्तचाप (लो ब्लड प्रेसर) हुने व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्छ

केही अध्ययनले मखानाले रक्तचाप सन्तुलित राख्न सहयोग गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । त्यसैले पहिलेदेखि नै रक्तचाप कम रहने वा रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिले धेरै मात्रामा मखाना खानुअघि चिकित्सकसँग परामर्श गर्नु राम्रो हुन्छ ।

विशेषगरी चक्कर लाग्ने, कमजोरी महसुस हुने वा रक्तचाप बारम्बार कम हुने व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

६. धेरै खाने बानी भएका व्यक्तिका लागि पनि जोखिम

‘धेरै खाए धेरै फाइदा’ भन्ने सोच मखानामा लागू हुँदैन । कुनै पनि खाद्य पदार्थको अत्यधिक सेवनले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

मखाना धेरै खाँदा पेट भारी हुने, ग्यास बन्ने, कब्जियत हुने, अपच हुने तथा अनावश्यक क्यालोरी सेवन हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यसैले यसको मात्रा नियन्त्रण गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ।

एक दिनमा कति मखाना खानु उचित ?

सामान्य स्वस्थ व्यक्तिका लागि दिनमा करिब २५–३० ग्राम (एक मुट्ठी जति) मखाना पर्याप्त मानिन्छ । यसलाई हल्का भुटेर खानु उपयुक्त हुन्छ ।

यदि स्वादका लागि धेरै नुन, घिउ, मक्खन वा तेल प्रयोग गरियो भने यसको स्वास्थ्य लाभ कम हुन सक्छ । त्यसैले कम नुन र कम तेलमा तयार गरेर खानु राम्रो हुन्छ ।

मखाना खाने सही तरिका

-हल्का भुटेर खाँदा स्वाद र पाचन दुवैका लागि राम्रो हुन्छ।

-धेरै नुन, मसला वा घिउ हालेर नियमित सेवन नगर्ने

-पर्याप्त पानी पिउने,

-सन्तुलित आहारको एक भागका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने ।

-मधुमेह, मिर्गौला, मुटु वा अन्य दीर्घरोगका बिरामीले नियमित सेवनअघि चिकित्सक वा आहारविद्को सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।

मखना स्वास्थ्य
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

सबैका लागि स्वस्थकर हुँदैन मखाना, यी ६ अवस्थामा लिनुपर्छ विज्ञको सल्लाह

सबैका लागि स्वस्थकर हुँदैन मखाना, यी ६ अवस्थामा लिनुपर्छ विज्ञको सल्लाह

सरकारी अस्पताल सुधार : जनताले गुणस्तरीय सेवा कहिले पाउने ?

सरकारी अस्पताल सुधार : जनताले गुणस्तरीय सेवा कहिले पाउने ?

आमाले खाने औषधि गर्भको बच्चामा पुग्छ ? ‘कृत्रिम साल’ बनाएर अध्ययन गर्दै वैज्ञानिक

आमाले खाने औषधि गर्भको बच्चामा पुग्छ ? ‘कृत्रिम साल’ बनाएर अध्ययन गर्दै वैज्ञानिक

मनसुनमा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने ? ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा

मनसुनमा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने ? ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा

कालिकोटमा बढ्दै एचआइभी सङ्क्रमित

कालिकोटमा बढ्दै एचआइभी सङ्क्रमित

मनसुनमा दमका बिरामीलाई हुनसक्छ समस्या, कसरी जोगिने ?

मनसुनमा दमका बिरामीलाई हुनसक्छ समस्या, कसरी जोगिने ?

डा. कमलराज थापा

डा. कमलराज थापा

ट्रेन्डिङ

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
बर्ड फ्लू देखिएपछि कुखुराको मासु खान मिल्छ ? विशेषज्ञसँग ५ प्रश्नोत्तर

बर्ड फ्लू देखिएपछि कुखुराको मासु खान मिल्छ ? विशेषज्ञसँग ५ प्रश्नोत्तर
सुदूर अस्पतालको शय्या नम्बर २४

सुदूर अस्पतालको शय्या नम्बर २४
नेपालमै अत्याधुनिक ल्याब परीक्षणको हब बन्दै ‘नेशनल प्याथ ल्याब’

नेपालमै अत्याधुनिक ल्याब परीक्षणको हब बन्दै ‘नेशनल प्याथ ल्याब’
‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’

‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’
काठमाडौंमा रेबिज फोबियाको दोस्रो तरंग !

काठमाडौंमा रेबिज फोबियाको दोस्रो तरंग !

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

फिचर

सबै
सबैका लागि स्वस्थकर हुँदैन मखाना, यी ६ अवस्थामा लिनुपर्छ विज्ञको सल्लाह
आहार तथा पोषण

सबैका लागि स्वस्थकर हुँदैन मखाना, यी ६ अवस्थामा लिनुपर्छ विज्ञको सल्लाह

सरकारी अस्पताल सुधार : जनताले गुणस्तरीय सेवा कहिले पाउने ?
स्वास्थ्य समाचार

सरकारी अस्पताल सुधार : जनताले गुणस्तरीय सेवा कहिले पाउने ?

आमाले खाने औषधि गर्भको बच्चामा पुग्छ ? ‘कृत्रिम साल’ बनाएर अध्ययन गर्दै वैज्ञानिक
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

आमाले खाने औषधि गर्भको बच्चामा पुग्छ ? ‘कृत्रिम साल’ बनाएर अध्ययन गर्दै वैज्ञानिक

मनसुनमा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने ? ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा
बालरोग

मनसुनमा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने ? ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा

मनसुनमा दमका बिरामीलाई हुनसक्छ समस्या, कसरी जोगिने ?
दम एवं अस्थमा (श्वासप्रश्वास)

मनसुनमा दमका बिरामीलाई हुनसक्छ समस्या, कसरी जोगिने ?

डा. कमलराज थापा

डा. कमलराज थापा

भावनात्मक बुद्धिमत्ता : व्यक्ति, समाज र राष्ट्र स्वस्थ रहने आधार
स्वास्थ्य समाचार

भावनात्मक बुद्धिमत्ता : व्यक्ति, समाज र राष्ट्र स्वस्थ रहने आधार

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ