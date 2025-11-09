कृषि मन्त्रालयले भन्यो- एक हजार २५० मेट्रिक टन मल सोमबार आइपुग्छ

३ असार, काठमाडौं । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक हजार २५० मेट्रिकटन डिएपी रासायनिक मल सोमबार नेपाल आइपुग्ने जनाएको छ ।
‘ग्लोबल टेन्डर’मार्फतबाट खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टक डीएपी मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा जुलाई १० मा आइपुगेको थियो ।
सो मलमध्ये एक हजार २५० मेट्रिक टन मल यही साउन १ गते नेपालतर्फ ढुवानी सुरु भएको थियो । बाँकी मल हाल कोलकाता बन्दरगाहमै प्याकेजिङ (ब्यागिङ) को काम भइरहेको जनाइएको छ ।
प्याकेजिङ सम्पन्न भएसँगै मल क्रमश: नेपाल भित्रने कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मल आपूर्तिको व्यवस्थापन कृषि सामग्री कम्पनीबाट हुँदै आएको छ । –रासस
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