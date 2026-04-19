+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नीर शाहको फिल्म ‘प्रिन्स’ को गीतमा शान्तिश्री र प्रशान्तले दिए स्वर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १५:५५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वरिष्ठ कलाकार तथा निर्देशक नीर शाहको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘प्रिन्स’को दोस्रो गीतको रेकर्डिङ कार्य सम्पन्न भएको छ ।
  • शाहको शब्द र शम्भुजीत बास्कोटाको संगीत रहेको उक्त गीतमा शान्तिश्री परियार र प्रशान्त सिवाकोटीले स्वर दिएका छन् ।
  • फिल्मको कलाकार तथा प्राविधिक टोली छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । वरिष्ठ कलाकार तथा निर्देशक नीर शाहको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको नयाँ नेपाली फिल्म ‘प्रिन्स’को संगीत निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । फिल्मको दोस्रो गीतको रेकर्डिङ सम्पन्न भएको निर्माण टिमले जनाएको छ ।

रेकर्ड गरिएको गीतमा शाहकै शब्द, शम्भुजीत बास्कोटाको संगीत तथा शान्तिश्री परियार र प्रशान्त सिवाकोटीको स्वर छ । यसअघि फिल्मको पहिलो गीत शिव परियारको स्वरमा रेकर्ड भइसकेको थियो ।

रेड चिल्ली फिन टेक प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको ‘प्रिन्स’को कथा शाह र शिवम अधिकारीले संयुक्त रूपमा तयार गरेका हुन् । पटकथा र संवाद पनि शिवम अधिकारीकै छ ।

छायांकन सौरभ लामाले गर्नेछन् भने पुष्कर लामा (प्रेम भोम्जन) लाइन प्रोड्युसरका रूपमा आबद्ध छन् ।

निर्माण पक्षका अनुसार गीत रेकर्डिङको कामसँगै कलाकार तथा अन्य प्राविधिक टोली छनोटको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कलाकार र प्राविधिक टोलीबारे औपचारिक घोषणा छिट्टै गरिने जनाएको छ ।

नीर शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नीर शाहले ‘प्रिन्स’ निर्देशन गर्ने

नीर शाहले ‘प्रिन्स’ निर्देशन गर्ने
नीर शाहले ल्याए ‘कमला मिस’ को पहिलो झलक

नीर शाहले ल्याए ‘कमला मिस’ को पहिलो झलक
७२ वर्षमा उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जितेपछि नीर शाह : अभिनयलाई उमेरले हेर्नु हुँदैन

७२ वर्षमा उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जितेपछि नीर शाह : अभिनयलाई उमेरले हेर्नु हुँदैन
नीर शाह निर्देशित फिल्म ‘कमला मिस’ को टिजर सार्वजनिक

नीर शाह निर्देशित फिल्म ‘कमला मिस’ को टिजर सार्वजनिक
यस्तो छ नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ को पहिलो झलक

यस्तो छ नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ को पहिलो झलक
नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ २२ साउनदेखि

नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ २२ साउनदेखि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित