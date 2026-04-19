अर्घाखाँचीमा २० जना बाँदर हेरालाका लागि आवेदन आह्वान

६ साउन, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा बाँदरबाट मकै जोगाउन २० जना बाँदर हेराला नियुक्त गरिने भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले सूचना प्रकाशित गर्दै बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा हेराला नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो ।
जिल्लाका बाँदरबाट अति प्रभावित २६ वटा क्षेत्रमा वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गरिरहेका समूहहरूको लागत साझेदारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
नियुक्त गरिएका हेरालाले बाँदरको नियमित निगरानी गर्ने, किसानलाई समयमै सूचना दिने, बालीमा भएको क्षतिको अभिलेख राख्ने तथा मानवीय र वातावरणमैत्री तरिकाले बाँदरलाई खेतीयोग्य क्षेत्रबाट प्राकृतिक बासस्थानतर्फ धपाउने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
डिभिजन वन कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार हेरालाका लागि सम्बन्धित बाँदर प्रभावित क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने, उमेर १८ देखि ४५ वर्षभित्र हुनुपर्ने तथा वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा रुचि भएको हुनुपर्नेछ ।
सामुदायिक वन, वन हेराला, नर्सरी हेराला वा यस्तै प्रकृतिको काममा अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले बताएका छन् ।
हेरालाहरूको साउन १० गतेदेखि असोज १० गतेसम्म (दुई महिना) रहनेछा। उनीहरूले मासिक १२ हजार ५०० पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन् । इच्छुक नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र कार्यालय समयमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका सुचना अधिकारी केशव खड्काका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बाँदरका कारण मकै, तरकारी तथा फलफूल बालीमा ठूलो क्षति हुँदै आएको छ ।
बाँदरको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै किसानको उत्पादन जोगाउने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने तथा सहअस्तित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले हेरालु नियुक्तिको कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
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