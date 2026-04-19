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धनगढी पुगे डा.गोविन्द केसी, भोलिदेखि अनसन बस्ने, यस्ता छन् पाँच बुँदे माग

ती माग पूरा गर्न डा. केसीले मंगलबार (साउन ५ गते) सम्मको समयसीमा दिएका थिए । तर, सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आरोप छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते २१:५५
फाइल तस्वीर

६ साउन, धनगढी । मेडिकल क्षेत्रको सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी धनगढी पुगेका छन् । भोलिदेखि आमरण अनसन बस्न भन्दै केसी बुधबार साँझ धनगढी पुगेका हुन् । उनी दार्चुलाबाट केहीबेर अघि यहाँ पुगेका हुन् ।

केसी धनगढी पुगेर एलएनचोकस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा बास बसेका छन् । केसीले सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेकाले भोलिदेखि अनसन बस्ने बताएका छन् ।

केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटीले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ५ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् ।

ती माग पूरा गर्न डा. केसीले मंगलबार (साउन ५ गते) सम्मको समयसीमा दिएका थिए । तर, सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आरोप छ ।

‘जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि सरकारको यो संवेदनहीनताका कारण म साउन ७, २०८३ देखि पुन: सत्याग्रह सुरु गर्दैछु,’ प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले भनेका छन्, ‘यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुनेछ ।’

यस्ता छन् डा. गोविन्द केसीका माग :  

१. स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् ।

२. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।

३. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।

४. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस् ।

५. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् ।

डा. गोविन्द केसी धनगढी
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