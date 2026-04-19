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सप्तरीमा ३३ सय किलो गाँजा बरामद

प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागूऔषध गाँजा बरामद गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १४:४०

७ साउन, जनकपुरधाम । प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजा बरामद गरेको छ । मध्य राति सप्तरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका ५ स्थितबाट तीनवटा गाडीबाट प्रहरीले ३ हजार ३३२ किलो ४६० ग्राम गाँजा बरामद गरेको हो ।

बा.प्र.०१–०२५ च ०४३६ नम्बरको स्कारपियो, प्र १–०४–००१ च १५०७ नम्बर र बा.प्र.०१–०२९ च ९५८६ नम्बरको स्कोरपियोबाट गाँजा बरामद गरेको मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी प्रभुप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

उनले मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय लागुऔषध नियन्त्रण तथा सर्च अभियानमा आक्रममक ढंगले काम गरिरहेको बताए । यसअघि बुधबार मात्र सिरहाबाट ६५३ किलो गाँजा बरामद गरेको थियो ।

गाँजा
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