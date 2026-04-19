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चोभारस्थित बागमती नदीमा एक युवक बेपत्ता

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १६:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–६ स्थित बागमती नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक युवक बेपत्ता भएका छन् ।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार बेपत्ता युवकको हालसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन ।
  • नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले बेपत्ता युवकको खोजी कार्य शुरू गरेको छ ।

७ साउन, काठमाडौं । चोभारस्थित बागमती नदीमा एक युवक बेपत्ता भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिका–६ स्थित बागमती नदिमा पौडी खेल्ने क्रममा युवक बेपत्ता भएका हुन् ।

वेपत्ता हुने युवकको परिचय खुलेको छैन । प्रहरीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले खोजी कार्य सुरु गरेको छ ।

चोभार
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