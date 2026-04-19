विद्यालयको भान्सामा ग्यासको पाइप फुस्किएर सल्किएको आगोबाट बालिका घाइते

७ साउन, पाल्पा । पाल्पामा विद्यालयमै ग्यासको पाइप फुस्किएर आगो लाग्दा एक बालिका घाइते भएकी छन् । तानसेन नगरपालिका–४ सिल्खानटोलस्थित मिलिनियम माध्यमिक विद्यालयमा बिहीबार दिउँसो सो घटना भएको हो ।
विद्यालयको भान्साकोठामा खाना खाइरहेका बेला अचानक ग्यासको पाइप फुस्किएर आगलागी हुँदा एलकेजीमा अध्ययनरत ८ वर्षीया साजुदा बानु घाइते भएकी हुन् । आगलागीबाट साजुदाको अनुहार, दुवै हात, छातीको दाहिने भाग तथा कम्मरदेखि पैतालासम्मको भाग जलेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार साजुदाको शरीरको करिब ३५ प्रतिशत भाग जलेको छ ।
घटनापछि उनलाई तत्कालै उपचारका लागि युनाइटेड मिसन अस्पताल पाल्पा लगिएको थियो । त्यहाँबाट थप उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा रिफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यसपछि उनलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगिएको पारिवारिकस्रोतले जनाएको छ । उनीसँगै अन्य दुई जना विद्यार्थीलाई पनि आगोको झिल्काले असर गरेको बताइएको छ । तर, उनीहरूको अवस्था भने सामान्य छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4