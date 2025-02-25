ओडिआई क्रिकेटमा करणको १०० विकेट पूरा

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- नेपाली तीव्र गतिका बलर करण केसीले ओडिआई क्रिकेटमा एक सय विकेट पूरा गर्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी बनेका छन् ।
- नामिबियाविरुद्धको खेलमा पाँच विकेट लिएसँगै करणले ७२ ओडिआई खेलमा कुल १०३ विकेट लिएका छन् ।
- उनले चार पटक पाँच विकेट लिँदै नेपालका लागि ओडिआईमा सर्वाधिक पटक पाँच विकेट लिने कीर्तिमानसमेत कायम गरेका छन् ।
११ साउन, काठमाडौं । नेपालका मिडियस पेसर करण केसीले ओडिआई क्रिकेटमा १०० विकेट पूरा गरेका छन् ।
नेदरल्यान्ड्समा भइरहेको आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नामिबिया विरुद्धको खेलमा २ विकेट लिएपछि उनले १०० विकेटको कोशेढुंगा पार गरे ।
करणले ७२ ओडिआई खेलमा १०३ विकेट लिइसकेका छन् ।
करण नेपालबाट ओडिआई क्रिकेटमा १०० विकेट लिने दोस्रो खेलाडी बने । यसअघि लेग स्पीनर सन्दीप लामिछानेले उक्त उपलब्धी हासिल गरिसकेका छन् ।
नामिबिया विरुद्ध ओडिआई करियरकै उत्कृष्ट बलिङ गर्दै करणले ५ विकेट लिएका थिए । उनले १० ओभरमा २ मेडन राख्दै २९ रन मात्र खर्चेर ५ विकेट लिए ।
करणले यस खेलमा अर्को उपलब्धी समेत हासिल गरे । व्यक्तिगत रुपमा उत्कृष्ट स्पेश राखेका उनी नेपालका लागि ओडिआईमा धेरै पटक ५ विकेट लिने खेलाडी बने । उनले चार पटक एकै खेलमा ५ विकेट लिएका हुन् । यसअघि करण र सन्दीपले समान ३ पटक ५ विकेट लिएका थिए ।
लिग २ मा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २११ रन बनाएको छ । नामिबियाका लागि फ्रायलिंकले शतक प्रहार गरे ।
नामिबिया विरुद्ध १ विकेट लिएका सोमपाल कामीले पनि ओडिआईमा ९९ विकेट पुर्याएका छन् । अब उनी १०० विकेट पूरा गर्न १ विकेटले मात्र टाढा छन् ।
PHOTO: FB/CAN
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