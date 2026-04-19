दुबईबाट नेपाल आउँदा विमानस्थलमै पक्राउ परिन् एक युवती

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- दुबईबाट नेपाल फर्किएकी कैलालीकी निर्मला साउदलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
- अध्यागमनको प्रणालीमा बैंकिङ कसुरमा कालो सूचीमा देखिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको विमानस्थल प्रहरीका एसपी राजकुमार सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
- पक्राउ परेकी साउदलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीले कैलाली पठाएको छ ।
१२ साउन, काठमाडौं । दुबईबाट नेपाल आउँदै गरेकी एक युवती त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै पक्राउ परेकी छन् ।
पक्राउ पर्नेमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ चौमाला घर भएकी निर्मला साउद छिन् । उनलाई सामेबार पक्राउ गरेर कैलाली पठाइएको विमानस्थल प्रहरीका एसपी राजकुमार सिलवालले बताए ।
अध्यागमनको विद्युतीय प्रमाणलीमा बैंकिङ कसुरमा कालो सूची देखिएकाले उनलाई पक्राउ गरेर मुद्दा रहेको ठाउँ कैलाली पठाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
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