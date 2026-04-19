+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोशीमा मुख्यमन्त्रीले आह्वान गरे सर्वदलीय बैठक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते ११:०९

१३ साउन, विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् ।

सुनसरीमा भएको घटनाका विषयमा लिएर छलफल गर्न उनले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार दिउँसो १२:३० बजे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बैठक आह्वान गरिएको गरिएको हो ।

बैठकमा सुरक्षा निकाय सहित सुनसरीका प्रदेश सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरू पनि उपस्थित हुनेछन् । बैठकमा शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न छलफल हुने र प्रदेश सरकारको उपस्थितिलाई प्रभावकारी रूपले नागरिकसम्म पुर्‍याउनको लागि अगाडि बढाउने तयारी छ ।

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हिक्मत कार्कीको अडान– मुख्यमन्त्री फेर्ने भए सचिवालयबाटै निर्णय गर्नुपर्छ

हिक्मत कार्कीको अडान– मुख्यमन्त्री फेर्ने भए सचिवालयबाटै निर्णय गर्नुपर्छ
कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्दा नेकपामा माधव नेपाल असन्तुष्ट

कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्दा नेकपामा माधव नेपाल असन्तुष्ट
कोशीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने ओलीको चाहना, तिलकुमार मेन्याङ्बोसँग गरे छलफल

कोशीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने ओलीको चाहना, तिलकुमार मेन्याङ्बोसँग गरे छलफल
कोशीमा नयाँ सरकारको बहस : के भन्छन् तिलकुमार र हिक्मत ?

कोशीमा नयाँ सरकारको बहस : के भन्छन् तिलकुमार र हिक्मत ?
एमालेसँगकाे सहकार्य नजिकिएपछि नेकपाले माग्यो कोशीको नेतृत्व

एमालेसँगकाे सहकार्य नजिकिएपछि नेकपाले माग्यो कोशीको नेतृत्व
कोशी प्रदेशमा करिब ५५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न

कोशी प्रदेशमा करिब ५५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित