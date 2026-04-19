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कपिलवस्तुमा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते ७:५०

१४ साउन, काठमाडौं । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ दक्षिण रहटकोलमा टिपरको ठक्करबाट एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । अन्दाजी ४५ वर्षीय पुरुषको सनाखत हुन बाँकी छ ।

गएराति करिब ११ बजे टिपरको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारको क्रममा गएराति साढे १ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।

सन्जिवनी चोकबाट दक्षिण रहटकोलतर्फ ना ८ ख ६३१० नम्बरको टिपरले ती पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो ।

टिपरसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कपिलवस्तुमा हिजो मात्र ट्रकको ठक्करबाट तीन जनाको मृत्यु भएको थियो ।

कपिलवस्तु
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