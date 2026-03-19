कपिलवस्तुमा एक पुरुष मृत फेला

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- कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–४ स्थित गुरुङ खोलामा शनिबार अन्दाजी ७० वर्षीय एक पुरुष मृत फेला परेका छन् ।
- प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार मृतकको पहिचान खुलेको छ र घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
२३ जेठ, काठमाडौं । कपिलवस्तुमा एक पुरुष मृत अवस्थामा भेटिएका छन् ।
बुद्धभूमि नगरपालिका–४ स्थित गु«रूङ खोलामा अन्दाजी ७० वर्षीय पुरुष शनिबार मृत भेटिएका हुन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनको पहिचान भने खुलेको छ ।
घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
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