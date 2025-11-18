तीन दिनपछि हट्यो कपिलवस्तुको निषेधाज्ञा

News Summary
१० चैत, काठमाडौं । कपिलवस्तुमा तीन दिन जारी निषेधाज्ञा मंगलबार हटाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जनजीवन सामान्य बन्दै गएको र सर्वपक्षीय बैठकपछि निषेधाज्ञा हटाइएको जानकारी दिए ।
‘जनजीवन पनि सामान्य हुँदै गयो । हामीले सर्वपक्षीय छलफलबाट पनि अप्रिय घटनामा कोही संलग्न नहुने र सामाजिक सद्भाव खलबल नबनाउने निर्णय गर्यौँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो पक्राउ परेका केही व्यक्तिलाई पनि छोड्यौँ । आज बिहान ९ बजेदेखि निषेधाज्ञा पनि हटायौँ ।’
निषेधाज्ञा हटाएसँगै महाराजगञ्ज नगरपालिका-२ वरदवा क्षेत्र सामान्य बनेको छ । मानिसहरूको चहलपहल पनि हुन थालेको प्रशासनले जनाएको छ ।
यही चैत ७ गते होहल्ला गरेको भन्दै हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच विवाद भएको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा दुई समुदायबीच झडप पनि भएको थियो ।
तनाव बढ्न थालेपछि चैत ७ गतेदेखि नै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
