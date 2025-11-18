तीन दिनपछि हट्यो कपिलवस्तुको निषेधाज्ञा

कपिलवस्तुमा तीन दिन जारी निषेधाज्ञा मंगलबार हटाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १३:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कपिलवस्तुमा तीन दिन जारी निषेधाज्ञा चैत १० गते मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि हटाइएको छ।
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले सर्वपक्षीय बैठकपछि अप्रिय घटनामा कोही संलग्न नहुने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
  • निषेधाज्ञा हटेपछि महाराजगञ्ज नगरपालिका-२ वरदवा क्षेत्रमा जनजीवन सामान्य बन्दै मानिसहरूको चहलपहल बढेको प्रशासनले जनाएको छ।

१० चैत, काठमाडौं । कपिलवस्तुमा तीन दिन जारी निषेधाज्ञा मंगलबार हटाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जनजीवन सामान्य बन्दै गएको र सर्वपक्षीय बैठकपछि निषेधाज्ञा हटाइएको जानकारी दिए ।

‘जनजीवन पनि सामान्य हुँदै गयो । हामीले सर्वपक्षीय छलफलबाट पनि अप्रिय घटनामा कोही संलग्न नहुने र सामाजिक सद्भाव खलबल नबनाउने निर्णय गर्‍यौँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो पक्राउ परेका केही व्यक्तिलाई पनि छोड्यौँ । आज बिहान ९ बजेदेखि निषेधाज्ञा पनि हटायौँ ।’

निषेधाज्ञा हटाएसँगै महाराजगञ्ज नगरपालिका-२ वरदवा क्षेत्र सामान्य बनेको छ । मानिसहरूको चहलपहल पनि हुन थालेको प्रशासनले जनाएको छ ।

यही चैत ७ गते होहल्ला गरेको भन्दै हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच विवाद भएको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा दुई समुदायबीच झडप पनि भएको थियो ।

तनाव बढ्न थालेपछि चैत ७ गतेदेखि नै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

कपिलवस्तुको निषेधाज्ञा अझै जारी, ३ जना पक्राउ

कपिलवस्तुको निषेधाज्ञा अझै जारी, ३ जना पक्राउ
कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा निषेधाज्ञा

कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा निषेधाज्ञा
कपिलवस्तुमा बम राख्ने नेकपा बहुमत कार्यकर्ता पक्राउ

कपिलवस्तुमा बम राख्ने नेकपा बहुमत कार्यकर्ता पक्राउ
कपिलवस्तुका कांग्रेस नेता कनौडिया एमाले प्रवेश

कपिलवस्तुका कांग्रेस नेता कनौडिया एमाले प्रवेश
तिलौराकोटका पुरातात्त्विक जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तोकियो

तिलौराकोटका पुरातात्त्विक जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तोकियो
कपिलवस्तुमा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा भारतीय युवक पक्राउ

कपिलवस्तुमा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा भारतीय युवक पक्राउ

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

