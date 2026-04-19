सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो

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- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबारका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ८४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
- सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले बढेको महासंघले जनाएको छ ।
- चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १० रुपैयाँले घटेर चार हजार ३१० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
१४ साउन, काठमाडौं । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ८३ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । एक साताको अवधिमा भने सुनको भाउ ७ हजार ३ सय रुपैयाँ घटेको छ । गत बिहीबार सुनको भाउ २ लाख ९१ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।
चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १० रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ३२० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ४ हजार ३१० रुपैयाँ कायम भएको छ । गत बिहीबार चाँदीको भाउ ४ हजार ५०५ रुपैयाँ थियो ।
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