‘सुनसरीमा बारम्बार गोली हान्न कसले र कुन प्रशासनबाट आदेश दिइरहेका छन् ?’

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानुले सुनसरीमा भएको झडपमा गोली चलाउन दिइएको आदेशबारे सरकारलाई जवाफ मागिन् ।
- उनले गोली प्रहारबाट मुलुकमा शान्ति कायम नहुने र अवस्था झन् विकराल बन्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
- सांसद बानुले मतदाताहरू धर्म वा जातिभन्दा माथि उठेर नेपालको समृद्धि र विकासका लागि विश्वास गरेको उल्लेख गरिन् ।
१४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद अप्सना बानुले सुनसरीमा बारम्बार गोली हान्न कसले र कुन प्रशासनबाट आदेश दिएको हो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् ।
सुरुमा उनले आफू ‘केवल एउटा सांसदको रुपमा मात्र होइन, देशको सद्भाव र भविष्यप्रति चिन्तत एउटा नागरिकको रुपमा भारी मन लिएर सम्मानित सदनमा उभिएको’ बताइन् ।
त्यसपछि सुनसरी घटनाको विषय उठाइन् ।
‘हालै सुनसरी लगायतका क्षेत्रहरूमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच अप्रिय विवाद र झडप भयो । यसले हामी सबैको छाती पिरोलिएको छ’ उनले भनिन् ।
अनि सदनमा आफूहरूलाई जिताएर पठाउने मतदाता सम्झिइन् ।
‘मतदाताहरू न त केवल हिन्दु थिएन न त केवल मुस्लिम । उहाँहरू विशुद्ध नेपाली थिए’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले धर्म र जाति भन्दा माथि सोचेर नेपालको भविष्य, समृद्धि, गाउँ समाजका निम्ति विश्वास र आश गरेर हामीलाई यहाँ पठाएका छन् ।’
यहाँनेर उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।
‘म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, बारम्बार गोली हान्ने कसले र कुन प्रशासनबाट आदेश दिइरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘गोली चलाएर मुलुकमा शान्ति कायम हुन्छ जस्तो लाग्दैन् । यसले झनै विकराल अवस्था सिर्जना गर्दछ ।’
अन्य धेरै उपायबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।अन्तिममा उनले भनिन्, ‘सयौं थुंगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली ।’
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