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सिरहामा दुई पक्षबीच झडप, दुई जना घाइते 

प्रदर्शनका क्रममा दुई जना घाइते भएका छन् । उनीहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल पुर्‍याइएको छ ।  

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १५:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहामा दुई पक्षबीच भएको झडपपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।
  • कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनीमा परी ११ वटा मोटरसाइकल नष्ट भएका छन्।
  • प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा घाइते भएका दुई जनालाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल पठाइएको छ।

१४ साउन, सिरहा । सिरहामा दुई पक्षबीच झडप हुँदा दुई जना घाइते भएका छन् । सुनसरीमा भएको दुई समुदायबीचको भडपको असर अन्य जिल्लामा परेको हो । सिरहामा पनि स्थिति अशान्त बनेसँगै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ ।

कर्फ्यु आदेश जारी भए पनि प्रदर्शन जारी छ । आगजनी र तोडफोड हुन थालेपछि प्रहरीले गोली चलाएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा दुई जना घाइते भएका छन् । उनीहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल पुर्‍याइएको छ ।

केहीबेरअघि प्रदर्शनकारीले एक मोटरसाइकल ग्यारेजका मोटरसाइकल निकालेर आगजनीसमेत गरेका थिए । आगजनीका कारण ११ वटा मोटरसाइकल नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिरहा
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