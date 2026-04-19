सिरहा झडपका घाइते एक जनालाई धरान पठाइयो

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- सिरहामा दुई समुदायबीचको झडपपछि उत्पन्न अशान्त परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले १४ साउनमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
- कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनकारीले एक मोटरसाइकल ग्यारेजमा आगजनी गर्दा ११ वटा मोटरसाइकल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।
- प्रदर्शनका क्रममा गम्भीर घाइते भएका दुई जनामध्ये एक जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
१४ साउन, सिरहा । सिरहामा बिहीबार दिउँसो भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका एक जनालाई धरान पठाइएको छ ।
उनलाई सुरुमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लाने तयारी गरिएको थियो । यद्यपि होस खुलेपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको हो ।
सिरहामा दुई पक्षबीच झडप हुँदा दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए । सुनसरीमा भएको दुई समुदायबीचको झडपको असर अन्य जिल्लामा परेको हो ।
सिरहामा पनि स्थिति अशान्त बनेसँगै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी भइसकेको छ ।
कर्फ्यु आदेश जारी भए पनि प्रदर्शन जारी छ । आगजनी र तोडफोड हुन थालेपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो ।
केहीबेरअघि प्रदर्शनकारीले एक मोटरसाइकल ग्यारेजका मोटरसाइकल निकालेर आगजनीसमेत गरेका थिए ।
आगजनीका कारण ११ वटा मोटरसाइकल नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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