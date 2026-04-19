स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय बनाउन हुँदैन : अध्यक्ष दाहाल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
- अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनको नाममा स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने बहसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
- उहाँले भन्नुभयो, 'संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्दलीय प्रणाली प्रभावकारी अभ्यास नभएकाले यस्तो बहसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।'
१४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थानीय तह निर्वाचन ‘गैरदलीय’ बनाउन नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनको नाममा स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने र संघीय संरचना कमजोर बनाउने विषयमा भइरहेको बहसप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
संविधानको समिक्षा गरेर संघीय शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले संसारका कुनैपनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्दलीय प्रणाली प्रभावकारी अभ्यास नभएको उल्लेख गरे ।
‘मुख्य कुरा के हो भने यो संसारमा कतैपनि निर्दलीयता हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण संविधान संशोधनको विषय आइराख्दाखेरी स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने गरि जसरी बहस गरिएको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । भएको संघीयता खारेज गर्ने वा संघीयता सबलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
साथै, स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने प्रश्तावले सकारात्मक सन्देश नदिएको उनले बताए ।
‘यसमा राष्ट्रिय सभाका समितिहरुले पनि छलफल गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघको बजेट बाँडफाँडको समस्या कहाँनिर हो ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? सुशासन भनेको के हो ? कुनै व्यक्तिलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलेर सुशासन हुने हो कि ?,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4