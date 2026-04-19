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- उदयपुरको कटारी नगरपालिका–३ हडैयास्थित खहरे खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एकै घरका तीन बालकको दुःखद मृत्यु भएको छ ।
- मृत्यु हुनेमा ११ वर्षीय सुमितकुमार दनुवार, ७ वर्षीय सुगमकुमार दनुवार तथा ८ वर्षीय आदित्यकुमार दनुवार रहेका छन् ।
- स्थानीयले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याए पनि चिकित्सकले तीनै जनालाई मृत घोषणा गरेका छन् ।
१४ साउन, उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–३ हडैयामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एकै घरका तीन बालकको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा कटारी नगरपालिका–३ निवासी एकै घरका दाजुभाइ ११ वर्षीय सुमितकुमार दनुवार, ७ वर्षीय सुगमकुमार दनुवार तथा ८ वर्षीय आदित्यकुमार दनुवार रहेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) उपेन्द्र खरेलका अनुसार हडैयास्थित खहरे खोलामा बाँध लगाउँदा बनेको गहिरो खाल्डोमा जमेको पानीमा पौडी खेल्ने क्रममा उनीहरू डुबेका हुन् ।
स्थानीयवासीले तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि कटारी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याएका थिए । तर, चिकित्सकले परीक्षणपछि तीनै जनालाई मृत घोषणा गरेका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार तीनै बालकको शव पोस्टमार्टमका लागि कटारी प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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