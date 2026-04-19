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सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते २२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्फ्यू आदेशबारे जानकारी गराएको छ ।
  • हुलाकी राजमार्गको खड्क पुल, पृतमपुर चौक, नेंगडा चौक र मानराजा चौकमा सुरक्षाका लागि कर्फ्यू लगाइएको छ ।

१४ साउन, सप्तरी ।  सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकामा शान्ति–सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समिति सप्तरीको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबार राति १० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म लागू हुने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) बमोजिम कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो ।

कर्फ्यू क्षेत्रअन्तर्गत बोदेबरसाईन नगरपालिकाको पूर्वतर्फ हुलाकी राजमार्गस्थित खडक पुलदेखि पश्चिमतर्फ प्रितमपुर चोक,उत्तरतर्फ  नेंगडा चोक र  दक्षिणतर्फ  मानराजा चोकसम्मको क्षेत्र समेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले कर्फ्यू आदेशको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि गतिविधि गरे, गराए वा गराइएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वसाधारणलाई कर्फ्यू आदेशको पूर्ण पालना गर्न तथा शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

बोदेबरसाईन नगरपालिका सप्तरी
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