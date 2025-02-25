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आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप २०२७ का १२ भेन्यू घोषणा

२०८३ साउन १५ गते ८:२२ २०८३ साउन १५ गते ८:२२

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले सन् २०२७ को एकदिवसीय विश्वकपका लागि दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाबे र नामिबियामा गरी १२ वटा खेलस्थल सार्वजनिक गरेको छ ।
  • चौध टोलीको सहभागिता रहने यस प्रतियोगितामा कुल ५७ खेल हुनेछन् र विश्वकपको नारा ‘थ्री नेसन्स, वन हार्टबिट’ तय गरिएको छ ।
  • आईसीसी अध्यक्ष जय शाहले २४ वर्षपछि अफ्रिकी भूमिमा विश्वकप फर्कनु क्रिकेटका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको बताउनुभयो ।

१५ साउन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सन् २०२७ मा दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाबे र नामिबियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने एकदिवसीय विश्वकपका लागि १२ वटा खेलस्थल (भेन्यू) सार्वजनिक गरेको छ ।

जोहानेसबर्गमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा दक्षिण अफ्रिकाका आठ, जिम्बाबेका तीन र नामिबियाको एक भेन्यूको घोषणा गरिएको हो ।

विश्वकपका खेलहरू दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गस्थित वान्डरर्स स्टेडियम, सेन्टुरियन, केप टाउनको न्युल्यान्ड्स, डरबनको किङ्समिड, ग्केबेर्हास्थित सेन्ट जर्ज पार्क, ब्लोमफन्टेनको माङगाउङ ओभल, पार्लको बोलान्ड पार्क र बफालो पार्कमा हुनेछ।

जिम्बाबेमा हरारे स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायोको क्विन्स स्पोर्ट्स क्लब र भिक्टोरिया फल्सस्थित फाले मोसी-ओआ-टुन्या अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम खेलस्थलका रूपमा चयन भएका छन् । नामिबियाको राजधानी विन्डहोकस्थित नामिबिया क्रिकेट ग्राउन्डमा पनि विश्वकपका खेल सञ्चालन हुनेछन् ।

विश्वकपका टिकट बिक्री तथा अन्य जानकारीका लागि समर्थकहरूले अहिलेबाटै आफ्नो रुचि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आईसीसीले जनाएको छ ।

५० ओभरको विश्वकप २४ वर्षपछि अफ्रिकी भूमिमा फर्किन लागेको हो । यसअघि सन् २००३ मा दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाबे र केन्याले संयुक्त रूपमा विश्वकप आयोजना गरेका थिए ।

यस संस्करणमा विश्वका शीर्ष १४ टोली सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगिताको नारा ‘थ्री नेसन्स, वन हार्टबिट’ राखिएको छ भने अफ्रिकी दर्शन ‘उबुन्टु’ लाई प्रतियोगिताको मुख्य सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘म छु, किनभने हामी छौँ’ भन्ने भावनालाई केन्द्रमा राख्दै प्रतियोगिता आयोजना गरिने आईसीसीले जनाएको छ ।

आईसीसी अध्यक्ष जय शाहले विश्वकपका आयोजक सहर र प्रतियोगिताको ब्रान्ड सार्वजनिक हुनु प्रतियोगितातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले २४ वर्षपछि विश्वकप अफ्रिकामा फर्कनु क्रिकेटका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको उल्लेख गर्दै दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे र नामिबियाले अविस्मरणीय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आईसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जोग गुप्ताले विश्वकपले अफ्रिकाको संस्कृति, विविधता र खेलप्रतिको गहिरो प्रेमलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने बताए । उनका अनुसार प्रतियोगिताको नयाँ ब्रान्डले अफ्रिकाको ऊर्जा, महत्वाकांक्षा र आत्मालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

कार्यक्रममा दक्षिण अफ्रिकाका ग्रेम स्मिथ, माखाया एन्टिनी, हाशिम अमला, टेम्बा बावुमा र कागिसो रबाडासहित जिम्बाबेका ह्यामिल्टन मासाकाड्जा तथा नामिबियाका रुडोल्फ जान्सेन भान भुरेन पनि सहभागी थिए ।

आईसीसीका अनुसार विश्वकप २०२७ मा कुल ५७ खेल हुनेछ । प्रतियोगिता नयाँ तीन चरणको ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ ।

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ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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