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धनुषाको सबैलामा एक व्यक्तिको हत्या

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते ९:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२ रघुनाथपुरस्थित हनुमान मन्दिरमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय बन्ठु राउत गडेरीको धारिलो हतियार प्रहार गरी गएराति हत्या भएको छ ।
  • हँसपुर नगरपालिका–३ मलहनिया घर भएका गडेरीको हत्याको घटनाबारे प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।

१५ साउन, जनकपुरधाम । धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नं १२ रघुनाथपुरमा एक व्यक्तिको हत्या भएको छ ।

धनुषाको हँसपुर नगरपालिका–३ मलहनिया घर भई रघुनाथपुरको हनुमान मन्दिरमा राति बस्दै आएका करिब ४५ वर्षीय बन्ठु राउत गडेरीको हत्या भएको हो ।

गएराति उनको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थल पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

धनुषा
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