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नेयमार जुनियर : विश्वकप जित्न नसकेका एक अद्‍भुत प्रतिभा

२०८३ साउन १५ गते १४:१३ २०८३ साउन १५ गते १४:१३

गोविन्दराज नेपाल

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जसले प्रतिभा, लोकप्रियता र व्यक्तिगत उपलब्धिका बाबजुद विश्वकपको ट्रफी कहिल्यै उचाल्न सकेन । त्यो नाम हो, नेयमार जुनियर ।

गोविन्दराज नेपाल

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  • ब्राजिलका लागि सर्वाधिक ८० अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएका नेयमार जुनियरले ३४ वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् ।
  • विश्व फुटबलमा असाधारण प्रतिभा भए पनि चोटसँगको निरन्तर संघर्षका कारण नेयमारले चारवटा फिफा विश्वकप खेल्दा पनि उपाधि जित्ने सपना पूरा गर्न सकेनन् ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा विश्वकप ट्रफी नउचाले पनि नेयमारले आफ्नो खेलशैली र कीर्तिमानी प्रदर्शनमार्फत विश्व फुटबलमा अमिट छाप छोड्न सफल भएका छन् ।

१५ साउन, काठमाडौं । ब्राजिल र फुटबल एकअर्काका पर्यायजस्तै हुन् । विश्व फुटबल इतिहासका महान् खेलाडीहरूको सूची बनाउँदा पेले, गारिन्चा, रोनाल्डो नाजारियो, रोमारियो, रिभाल्डो, रोनाल्डिन्हो, काका, जिको, डिडी, जर्जिन्हो हुँदै नेयमार जुनियरसम्मको नाम स्वतः आउँछ ।

विश्वकपको ९६ वर्ष लामो इतिहासमा भएका सबै २३ संस्करण खेल्ने र सर्वाधिक पाँच पटक उपाधि जित्ने कीर्तिमान ब्राजिलकै नाममा छ । हरेक पुस्तामा ब्राजिलले विश्व फुटबललाई नयाँ स्टार दिएको छ ।

यी महान् खेलाडीहरूमध्ये अधिकांशको करिअर विश्वकप ट्रफीसँग पूर्ण भयो । तर एउटा नाम यस्तो छ, जसले प्रतिभा, लोकप्रियता र व्यक्तिगत उपलब्धिका बाबजुद विश्वकपको ट्रफी कहिल्यै उचाल्न सकेन । त्यो नाम हो, नेयमार जुनियर ।

ब्राजिलका लागि १३० खेल्दै सर्वाधिक ८० अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएका नेयमारले चारवटा फिफा विश्वकप खेले । तर चारैपटक उनको विश्वविजेता बन्ने सपना अधुरै रह्यो । विश्व फुटबलका सबैभन्दा प्रतिभाशाली खेलाडीमध्ये एक मानिए पनि विश्वकप उनको करिअरको अपूरो अध्याय बन्यो ।

चोटसँग निरन्तर संघर्ष र भाग्यले साथ नदिँदा नेयमारले ३४ वर्षकै उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरे । धेरै खेलाडीका लागि यो उमेर करियरको उत्कर्ष हुने समय हो । लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोजस्ता खेलाडीले त तीस वर्ष पार गरेपछि अझ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । तर नेयमारको करिअरलाई सबैभन्दा धेरै असर पुर्‍यायो चोटले ।

सन् २०१० को दशकमा उदाएका नेयमारलाई एक समय मेसी र रोनाल्डोपछि विश्व फुटबलको नेतृत्व गर्ने खेलाडीका रूपमा हेरिएको थियो । करिअरको सुरुआतमै उनले त्यो सम्भावनाको संकेत पनि दिएका थिए । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा मेसी र लुइस सुआरेजसँग बनेको ‘एमएसएन’ फ्रन्टलाइनले विश्व फुटबलमा प्रभुत्व जमायो । उनी विश्वकै सबैभन्दा महँगा खेलाडी बनेर पेरिस सेन्ट जर्मेन पुगे ।

तर उनको सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी विपक्षी टोली होइन, चोट बन्यो । लगातारको चोटले उनको लय बिथोलियो । जसले गर्दा करिअरका पछिल्ला वर्षहरूमा उनी पहिलेजस्तो प्रभावशाली देखिएनन् ।

नयाँ मुख्य प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोट्टीले उत्तर अमेरिका (अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडा) मा आयोजित विश्वकपका लागि नेयमारलाई ब्राजिल टोलीमा समावेश गरे । यो उनको करिअरको अन्तिम विश्वकप थियो । विश्वकप जितेर अन्तर्राष्ट्रिय करिअरलाई पूर्णता दिने उनको अन्तिम अवसर पनि यही थियो ।

तर उनी पूर्ण रूपमा फिट थिएनन् । प्रतियोगिताभर उनले जम्मा दुई खेल खेले । नर्वेविरुद्ध वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गर्दै उनले पेनाल्टीबाट एक गोल गरे । त्यस खेलमा ब्राजिल २–१ ले पराजित हुँदै अन्तिम १६ बाटै बाहिरियो । ब्राजिलको विश्वकप यात्रा सकिएपछि नेयमारले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरे ।

विश्व फुटबलले एउटा असाधारण प्रतिभालाई विश्वकप ट्रफीबिना बिदाइ गर्‍यो ।

चार विश्वकप, तर अधुरो सपना

नेयमारले लगातार चार विश्वकप २०१४, २०१८, २०२२ र २०२६ खेले । तर बाल्यकालदेखि देखेको विश्वकप जित्ने सपना कहिल्यै पूरा हुन सकेन ।

उनको विश्वकप यात्रा सन् २०१४ मा आफ्नै देश ब्राजिलमा सुरु भएको थियो । घरेलु समर्थकमाझ उनी प्रतियोगिताका सबैभन्दा चम्किला खेलाडीमध्ये एक थिए । ब्राजिल पनि उपाधिको प्रमुख दाबेदार थियो ।

तर क्वार्टरफाइनलमा कोलम्बियाविरुद्धको खेलमा विपक्षी खेलाडीको टक्करबाट उनको ढाडमा गम्भीर चोट लाग्यो । त्यसपछि उनी प्रतियोगिताबाट बाहिरिए । सेमिफाइनलमा उनीविनाको ब्राजिल जर्मनीसँग ७–१ को लज्जासपद हार बेहोर्न बाध्य भयो । त्यो हार ब्राजिलियन फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा पीडादायी क्षणमध्ये एक बन्यो ।

सन् २०१८ मा रुस र २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकपमा पनि ब्राजिल क्वार्टरफाइनलभन्दा अघि बढ्न सकेन । हरेक विश्वकपमा नेयमारले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरे पनि नकआउट चरणमा भाग्यले साथ दिएन ।

२०२६ मा पनि विश्वकप जित्ने अन्तिम प्रयास असफल भएपछि उनले राष्ट्रिय टोलीबाट बिदा लिए ।

क्लब फुटबलमा सफलता

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा विश्वकप जित्न नसके पनि क्लब फुटबलमा नेयमारको करिअर अत्यन्त सफल रह्यो ।

ब्राजिलियन क्लब सान्तोषबाट उदाएका उनले सन् २००९ देखि २०१३ सम्म सिनियर टोलीबाट खेले । सान्तोषमा रहँदा जादुयी प्रदर्शन गरेका त्यसबेलाका युवा खेलाडीमाथि युरोपमा ठूला क्लबहरूको नजर थियो । तर नेयमार स्पानिस क्लब बार्सिलोना पुगे ।

बार्सिलोनामा मेसी र सुआरेजसँगको एमएसएन ट्रियो अट्याकले युरोपेली फुटबलमा नयाँ इतिहास रच्यो । उनले च्याम्पियन्स लिग, ला लिगा, कोपा डेल रे लगायत थुप्रै उपाधि जिते । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म उनले बार्सिलोनाका लागि १२३ खेलमा ६८ गोल गरे ।

मेसीसँगै बार्सिलोनाबाट खेल्दा नेयमार

सन् २०१५ मा ब्रासिलोनालाई च्याम्पियन्स लिग उपाधि जिताउन नेयमारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनले क्वाटरफाइनलमा पीएसजी विरुद्ध दुवै लिगमा गरी ३ गोल गरेका थिए भने सेमिफाइनलमा बायर्न म्युनिख र फाइनलमा युभेन्ट्स विरुद्ध एक-एक गोल गरे ।

यस्तै सन् २०१६-१७ च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ बार्सिलोनाले पीएसजी विरुद्ध ४-० को अग्रता उल्टाउँदै ऐतिहासिक जित हातसिल गर्दा नेयमारले सानदार प्रदर्शन गरेका थिए । दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले ५-१ को जित हात पार्दा नेयमारले महत्वपुर्ण २ गोल गरे । यस्तै बार्सिलोनका लागि अन्तिम गोल गर्ने सर्जि रोबर्टोलाई नेयमारले नै असिस्ट गरेका थिए ।

सन् २०१७ मा उनी विश्व कीर्तिमानी ट्रान्सफर शुल्कमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) पुगे । पीएसजीबाट ११२ खेलमा ८२ गोल गरे । उनी टोलीका मुख्य खेलाडी भए पनि च्याम्पियन्स लिग जित्ने सपना भने पूरा भएन । सन् २०२० मा पीएसजी पहिलो पटक फाइनल पुगे पनि बायर्न म्युनिखसँग पराजित भयो ।

सन् २०२३ मा उनी साउदी प्रो लिगको अल हिलाल पुगे । तर चोटका कारण त्यहाँ पनि धेरै खेल्न सकेनन् । घुँडाको गम्भीर चोटपछि उनको करिअर फेरि प्रभावित भयो । अल हिलालाबाट उनले लिगमा जम्मा ३ खेल खेले भने एएफसी च्याम्पियन्स लिगमा उनले नासाजी माजान्डारान विरुद्ध आफ्नो पहिलो गोल गरे ।

अल हिलालले सन् २०२५ को जनवरीमा आपसी सहमतिमा उनीसँगको सम्झौता अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि उनी आफ्नै बाल्यकालको क्लब सान्तोष फर्किए । त्यहीँबाट उनले पुनरागमनको प्रयास गरे र अन्ततः विश्वकप टोलीमा स्थान बनाउन सफल भए ।

चोटसँगको निरन्तर संघर्ष

विश्व फुटबलका सर्वाधिक प्रतिभाशाली खेलाडीमध्ये एक मानिएका नेयमारको करिअर चोटका कारण पटक–पटक अवरुद्ध भयो ।

विश्वकप मात्र होइन, कोपा अमेरिका र क्लब फुटबलका महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा पनि चोटले उनलाई सताइरह्यो । विशेषगरी घुँडाको गम्भीर चोटपछि उनले लामो समय मैदानबाहिर बिताए । पूर्ण लयमा फर्कन संघर्ष गर्दै उनले आफ्नो अन्तिम विश्वकप खेले ।

यदि चोटले उनको करिअरलाई बारम्बार रोकिदिएको नभएको भए, सम्भवतः नेयमारको कथा अझ फरक हुन सक्थ्यो । ब्राजिल मात्र नभएर विश्व फुटबलले नै पाएको एक उत्कृष्ट प्रतिभाले ब्राजिललाई छैटौं पटक विश्वकप जिताउन पनि सक्थे । तर अब त्यो सपना अधुरै रहेको छ ।

ट्रफीभन्दा ठूलो विरासत

विश्वकप उपाधि जित्न नसके पनि नेयमारले विश्व फुटबलमा अमिट छाप छाडेका छन् ।

उनको ड्रिब्लिङ, गति, सिर्जनशीलता र मनोरञ्जनपूर्ण खेलशैलीले करोडौँ समर्थकको मन जित्यो । नेयमारले आफ्नै फुटबल कलाले विश्वभर करौडौं समर्थक कमाए । धेरैले उनलाई पछ्याउने प्रयास समेत गरे । उनको खेल्ने शैली मात्र होइन मैदान बाहिर उनको स्टाइल र हेयर स्टायल समेत चर्चित बनेको थियो । उनको त्यो स्टाइल पनि धेरैले फलो गरे ।

उनले ब्राजिलका लागि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएर फुटबल सम्राट पेलेलाई उछिने । व्यक्तिगत उपलब्धि, आकर्षक खेलशैली र विश्वव्यापी लोकप्रियताले उनलाई आफ्नो पुस्ताका महान् खेलाडीमध्ये स्थापित गरायो ।

फुटबलमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड विश्वकप ट्रफी मानिए पनि महानता त्यसले मात्र निर्धारण गर्दैन । नेयमारले गोल, कीर्तिमान, अविस्मरणीय क्षण र अनुपम फुटबल कलाको विरासत छाडेका छन् ।

सायद त्यसैले इतिहासले उनलाई विश्वकप विजेताका रूपमा होइन, विश्वकप जित्न नसकेका सबैभन्दा प्रतिभाशाली फुटबलरमध्ये एकका रूपमा सम्झिरहनेछ ।

नेयमार नेयमार जुनियर ब्राजिल फुटबल
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
गोविन्दराज नेपाल
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