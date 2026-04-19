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तराई-मधेश चिन्ता :

राष्ट्रपति पौडेलले गरे प्रथम राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिसँग छलफल

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेलले दुवैजनासँग तराई-मधेशको समस्याबारे छलफल गरेका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १७:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तराई–मधेशमा देखिएको विषम परिस्थितिबारे प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झासँग शीतलनिवासमा छलफल गरेका छन् ।
  • राष्ट्रपति पौडेलले तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबैले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
  • प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले विषम अवस्थामा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साथ लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

१५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तराई–मधेशमा देखिएको समस्याबारे प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवर प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झासँग छलफल गरेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेलले दुवैजनासँग तराई-मधेशको समस्याबारे छलफल गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाको कप्तानगन्जलगायत तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको विषम परिस्थितीका बारेमा प्रथम राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले तराई–मधेशमा घटेका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सदियौँदेखि रहिआएको सामाजिक, धार्मिक, जातीय सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता कायम सबैले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले सरकारले यो विषम अवस्थामा सबै राजनीति दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा तथा आम नागरिकको साथ लिएर समस्या समाधान गर्ने क्षामता राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

तराई-मधेश चिन्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल
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