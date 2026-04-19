थाइल्यान्डबाट गाँजा बोकेर आएका ३ जना भारतीय विमानस्थलमा पक्राउ

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- थाइल्यान्डबाट ११ किलो गाँजा बोकेर आएका तीन भारतीय नागरिकलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ ।
- पक्राउ पर्नेमा पन्जाबका ३० वर्षीय सोनी, २३ वर्षीय जागरूप सिंह र हरियाणाका २२ वर्षीय साहिल रहेका छन् ।
- प्रहरीले आरोपितहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी लागुऔषध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
१७ साउन, काठमाडौं । थाइल्यान्डबाट ११ किलो गाँजा बोकेर आएका तीन भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा भारतको पन्जाब घर भएका ३० वर्षीय सोनी, सोही ठाउँका २३ वर्षीय जागरूप सिंह र हरियाणाका २२ वर्षीय साहिल छन् । उनीहरूलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
शनिबार राति क्याथे प्यासिफिक एअरवेजको उडानमार्फत दुई भारतीय थाइल्यान्डबाट हङकङ हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएका थिए । उनीहरूले ल्याएको गाँजा सिरिभ गर्न अर्का भारतीय विमानस्थल पुगेका थिए ।
तीनै जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले लागुऔषधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
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