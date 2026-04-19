सरकारलाई सांसदको प्रश्न : सीमा सुरक्षा र भारतीय दादागिरीको अन्त्य कहिले ?

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- सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल प्रवेश गरेको विषय राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठाएका छन् ।
- सांसद विश्वकर्माले 'सीमाको सुरक्षा कहिले हुन्छ र भारतीय दादागिरीको अन्त्य कहिले हुन्छ सरकार?' भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
- जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पुजा चौधरीले सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
१८ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सीमा सुरक्षा र सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) प्रवेश गरेको विषय संसद्मा उठाएका छन् ।
‘नेपाली भूमि लिपुलेक/लिम्पियाधुरामा गाडी गुडायो । सुस्तामा तटबन्ध भत्कायो । तीन जना युवालाई घाइते बनायो’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘सीमाको सुरक्षा कहिले हुन्छ ? र भारतीय दादागिरीको अन्त्य कहिले हुन्छ सरकार ?’
यस्तो प्रश्न सांसद विश्वकर्माले सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमार्फत गरेका हुन् ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा एसएसबी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर निर्माणाधीन अस्थायी बाँध भत्काएपछि विवाद भएको थियो ।
आइतबार दिउँसो करिब १५ जना सादा पोसाकमा र अरु हतियारसहित ६० जनाको संख्यामा एसएसबी नेपाली भूमि पसेका थिए ।
यो विषय संसद्मा उठाउँदै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद पुजा चौधरीले पनि सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको विषय उठाइन् ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि समेत काम गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।
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