सुनकोशीमा खसेको बेपत्ता कारको खोजीका लागि गोताखोर परिचालन

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- सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–२ स्थित मध्यपहाडी लोकमार्गबाट कार सुनकोशी नदीमा खसेपछि बेपत्ता तीन जनाको खोजीका लागि गोताखोरसहितको टोली परिचालन गरिएको छ ।
- खोटाङबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको कारलाई बसले ठक्कर दिँदा कार सडकबाट ३० मिटर तल नदीमा खसेको थियो ।
- दुर्घटनामा परेका कार चालक र अन्य दुई जना बेपत्ता भएका छन् भने बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
१८ साउन, काठमाडौं । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–२ नवलपुरस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गबाट खसेको कारको खोजीका लागि गोताखोरसहितको टोली परिचालन भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन वेश खुर्कोटबाट गोताखोरसहितको टोली परिचालन भएको हो ।
खोटाङबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको कारलाई काठमाडौँबाट ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०८–००१ ख ०१४४ नम्बरको बसले ठक्कर दिएपछि कार सडकबाट अन्दाजी ३० मिटर तल सुनकोशी नदीमा खसेको थियो ।
बेपत्ता कारको खोजीकार्यमा सो वेशबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक निरेन्द्र गुरुङको कमाण्डमा गोताखोरसहितको टोली र नेपाल प्रहरीको टोली समेत परिचालन भएको छ ।
उक्त कारमा सवार सिन्धुपाल्चोक बस्ने दिलकुमार लामा, सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिका–१ बस्ने २८ बर्षिय गणेश थापा र वतन नखुलेका अर्का एक जना समेत वेपत्ता भएका छन् भने बसका चालकलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
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