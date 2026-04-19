+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

म विकल्पविहीन होइन, तर अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त पात्र हुँ : हिक्मत कार्की

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १६:५८

१८ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अहिलेकै परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । तर कार्कीले पार्टीबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै राजीनामा दिन नमानेका हुन् ।

पार्टी र संसदीय दललाई एकताबद्ध बनाएर लैजान र राजनीतिक गाँठो फुकाउन आफु उपयुक्त पात्र रहेको उनको भनाई छ । ‘नेकपा एमाले अहिले जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा छ, त्यसलाई हेर्दा प्रदेश सभाभित्र मै उपयुक्त पात्र हुँ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने ।

सोमबार पार्टी र संसदीय दलको बैठकपछि उनले विधि र प्रक्रयाबाट अघि बढ्ने बताएका हुन् । ‘अध्यक्षज्यूले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सोध्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मैले केही विधि र व्यक्तिका बारेमा आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राखेको छु ।’

संसदीय दल भित्र उनलाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । कार्कीले भने सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेका कारण आफू संसदीय दलको नेता मात्रै नभइ सांसदको रुपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बताए ।

‘म संसदीय दलको नेता मात्र भएर मुख्यमन्त्री भएको होइन,’ बैठकपछि पत्रकारहरुसँग उनले भने, ‘६५ भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यको विश्वासको मत लिएर सरकार बनेको हो । यो उपधारा ५ को सरकार हो र आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्छ ।’

हिक्मत कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हिक्मत कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, अविश्वासको प्रस्तावका लागि नेकपाले मानेन

हिक्मत कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, अविश्वासको प्रस्तावका लागि नेकपाले मानेन
हिक्मतलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन शेरधन सक्रिय, सुनाए ओलीको सन्देश

हिक्मतलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन शेरधन सक्रिय, सुनाए ओलीको सन्देश
कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीकै निरन्तरता, बागमतीमा कुरा मिलेन

कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीकै निरन्तरता, बागमतीमा कुरा मिलेन
हिक्मत कार्कीको अडान– मुख्यमन्त्री फेर्ने भए सचिवालयबाटै निर्णय गर्नुपर्छ

हिक्मत कार्कीको अडान– मुख्यमन्त्री फेर्ने भए सचिवालयबाटै निर्णय गर्नुपर्छ
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार खनालले दिए राजीनामा

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार खनालले दिए राजीनामा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित