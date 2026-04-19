म विकल्पविहीन होइन, तर अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त पात्र हुँ : हिक्मत कार्की

१८ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अहिलेकै परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । तर कार्कीले पार्टीबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै राजीनामा दिन नमानेका हुन् ।
पार्टी र संसदीय दललाई एकताबद्ध बनाएर लैजान र राजनीतिक गाँठो फुकाउन आफु उपयुक्त पात्र रहेको उनको भनाई छ । ‘नेकपा एमाले अहिले जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा छ, त्यसलाई हेर्दा प्रदेश सभाभित्र मै उपयुक्त पात्र हुँ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने ।
सोमबार पार्टी र संसदीय दलको बैठकपछि उनले विधि र प्रक्रयाबाट अघि बढ्ने बताएका हुन् । ‘अध्यक्षज्यूले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सोध्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मैले केही विधि र व्यक्तिका बारेमा आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राखेको छु ।’
संसदीय दल भित्र उनलाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । कार्कीले भने सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेका कारण आफू संसदीय दलको नेता मात्रै नभइ सांसदको रुपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बताए ।
‘म संसदीय दलको नेता मात्र भएर मुख्यमन्त्री भएको होइन,’ बैठकपछि पत्रकारहरुसँग उनले भने, ‘६५ भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यको विश्वासको मत लिएर सरकार बनेको हो । यो उपधारा ५ को सरकार हो र आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्छ ।’
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