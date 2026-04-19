+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजेको हो : सांसद परियार

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १८:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई मर्यादित बनाउन नियमन गर्न खोजेको बताएका छन्।
  • उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई मानव बेचबिखनको एजेन्टका रूपमा हेर्नु गलत भएको र नयाँ नियमावलीले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने उल्लेख गरे।
  • परियारले विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीमार्फत रकम बाहिरिए पनि त्यसको जगमा ज्ञान, सिप र रेमिट्यान्स भित्रिएको बताउँदै व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

१८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ’शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को कार्यान्वयन, चुनौती र सहकार्यका सम्भावनाबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सचेतक परियारले परामर्श व्यवसायीहरूलाई मानव बेचबिखनको एजेन्टका रूपमा चित्रण गरिनु गलत भएको बताउँदै नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र राज्यप्रति उनीहरूको योगदानलाई स्थापित गर्ने उल्लेख गरे ।

विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो रकम बाहिरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै परियारले यसको सकारात्मक पाटोलाई पनि बिर्सन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘व्यवसायीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको वा दुश्मनको रूपमा हेरेको होइन । यो क्षेत्रलाई नियमन गरी मर्यादित बनाउने र राज्यको दायित्वभित्र समेट्ने प्रयास मात्र हो । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो भन्ने एक पाटो मात्र हो तर यसको जगमा खर्बौं रेमिट्यान्स, ज्ञान, सिप र उच्च शिक्षाको डिग्री पनि देश भित्रिएको छ ।’

कर वृद्धिका कारण विद्यार्थीलाई शिक्षा केही महँगो हुनसक्ने विषयमा बहस भइरहे पनि यसले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने उनको तर्क छ ।

उनले व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या र गुनासाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको बहस भइरहेको सन्दर्भमा कानुनका अपव्याख्याहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशचन्द्र परियार शैक्षिक परामर्श क्षेत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘धर्म र संस्कृतिका नाममा कहिल्यै युद्ध भएको छैन र हुन दिइने छैन’

‘धर्म र संस्कृतिका नाममा कहिल्यै युद्ध भएको छैन र हुन दिइने छैन’
गणेश नेपालीलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दा प्रकाशचन्द्र परियारले सम्झिए भूपी शेरचनको कविता

गणेश नेपालीलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दा प्रकाशचन्द्र परियारले सम्झिए भूपी शेरचनको कविता
सुरक्षा थ्रेट भौगोलिक सीमामा सीमित छैन : रास्वपा सचेतक परियार

सुरक्षा थ्रेट भौगोलिक सीमामा सीमित छैन : रास्वपा सचेतक परियार
‘हामी पछि फर्किन्नौं, संघीयताको नमुना कस्तो हुन्छ देखाउँछौं’

‘हामी पछि फर्किन्नौं, संघीयताको नमुना कस्तो हुन्छ देखाउँछौं’
विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छः सचेतक परियार

विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छः सचेतक परियार
पुराना दललाई गाली गरेर समय खेर फाल्ने छुट छैन : रास्वपा सचेतक परियार

पुराना दललाई गाली गरेर समय खेर फाल्ने छुट छैन : रास्वपा सचेतक परियार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित