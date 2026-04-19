+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वामपन्थी एकताबारे माधव नेपाल- पार्टीको विचार मिलेर मात्र नहुँदो रहेछ

नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता र वामपन्थी एकता गर्न हतार गर्न नहुने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १९:१४
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा वामपन्थी एकता गर्दा २०७५ सालको जस्तै स्थिति दोहोरिन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
  • उनले एकता केवल विचार मिलेर मात्र नहुने र यसमा व्यक्तिको इच्छा तथा चाहानाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
  • कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति र जनवादी केन्द्रीयताको पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

१८ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता र वामपन्थी एकता गर्न हतार गर्न नहुने बताएका छन् ।

सोमबार २४औँ बोत्ले स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पर्याप्त बहस र छलफल नगरी वामपन्थी एकता गर्न नहुने बताएका हुन् ।

उनले पर्याप्त छलफल नगरिकनै एकताको बाटोमा गए २०७५ सालको तत्कालीन नेकपा एकीकरणजस्तै अवस्थामा पुगिने कुरामा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पार्टीको सिद्धान्त र विचार मिलेकै आधारमा एकता दिगो नहुने भन्दै व्यक्तिका इच्छा र चाहानामा समेत भर पर्ने बताए ।

नेपालले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कम्युनिस्ट आन्दोलन जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पार्टी कार्यकर्तालाई पनि जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै पदको आकांक्षाभन्दा संगठनप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।

उनले कम्युनिस्ट दलहरूले चलाएका सरकारहरूको समेत समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कार्यगत एकता र वाम एकताको प्रस्ताव र कुराहरू चलिरहेका छन् । त्यसमा छलफल गरौँला । तर २०७५ सालमा गरेको एकताको जस्तै हालत नहोस्, देखिहाल्नुभयो । एकता गर्‍यो, फेरि २०७७ मा गएर उही हो । त्यसैले भनिन्छ, सोच विचार धेरै गर्नु । छलफल बहस धेरै गर्नु । विचारमा मात्र मिलेर हुँदो रहेन छ । मान्छेको चाहना कस्तो भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने रहेछ ।’

नेता नेपालले थपे, ‘स्वार्थमा चलेर होइन, सिद्धान्तनिष्ट राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टी चल्ने सिद्धान्त के हो ? जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तले मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलन चल्नसक्छ ।’

उgले पार्टी र मुलुक दुवै संकटको अवस्थामा रहेको भन्दै सबै एकताaद्ध भएर चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिP ।

माधव नेपाल वामपन्थी एकता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्दा नेकपामा माधव नेपाल असन्तुष्ट

कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्दा नेकपामा माधव नेपाल असन्तुष्ट
धक्का खेप्नुपरेको छ, धुलो टकटक्याएर अघि बढ्नुपर्ने छ : माधव नेपाल

धक्का खेप्नुपरेको छ, धुलो टकटक्याएर अघि बढ्नुपर्ने छ : माधव नेपाल
विकृतिबाट वामपन्थी दलहरू पनि अछुतो छैनन् : माधव नेपाल

विकृतिबाट वामपन्थी दलहरू पनि अछुतो छैनन् : माधव नेपाल
माधव नेपालको चिन्ता- सरकारका कामकारबाहीले अत्यन्तै सशंकित बनाइरहेको छ

माधव नेपालको चिन्ता- सरकारका कामकारबाहीले अत्यन्तै सशंकित बनाइरहेको छ
माधव नेपाल भन्छन्- विश्व राजनीतिमा वामपन्थी प्रभाव बढ्दै गएको छ

माधव नेपाल भन्छन्- विश्व राजनीतिमा वामपन्थी प्रभाव बढ्दै गएको छ
माधव नेपालको आग्रह– कुराले चिउरा भिज्दैन, सबै कम्युनिस्टले आत्मसमीक्षा गरौं

माधव नेपालको आग्रह– कुराले चिउरा भिज्दैन, सबै कम्युनिस्टले आत्मसमीक्षा गरौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित