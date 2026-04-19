अर्थमन्त्री वाग्लेले २० वाणिज्य बैंकका सीईओसँग छलफल गर्दै

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- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज दिउँसो ३ बजे २० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ।
- बजेटमा घोषित आर्थिक सुधारका उपाय कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे जानकारी लिन मन्त्री वाग्लेले बैंकका प्रमुखहरूसँग छलफल बोलाउनुभएको हो।
- अर्थ मन्त्रालयमा हुने उक्त बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले क श्रेणीमा राखेका २० वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहनेछ।
१९ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आज २० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग छलफल गर्दै छन् ।
बजेटले घोषणा गरेको आर्थिक सुधारका उपायहरूको कार्यन्वयनमा प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका र वित्तीय बजारको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिन उनले सीईओहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन् ।
दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा हुने छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले क श्रेणीमा राखेका २० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन् ।
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