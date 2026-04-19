संसदीय समितिको बैठक गोप्य गर्ने विषयमा सांसद केसीको आपत्ति

१९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय समितिको बैठक गोप्य गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
केसी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य छन् ।
यो समितिको कार्यविधिमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले अनावश्यक रुपमा संसदीय समितिको बैठक गोप्य गर्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय महत्वको गम्भीर इस्वुहरूमा कहिलेकाहीँ गोप्य छलफल हुन सक्ने अन्यथासंसदीय समितिका बैठक खुला रहने र रहनुपर्ने उनले बताए ।
‘गोप्य बैठकको नाममा सार्वजनिक सूचनालाई रोक्ने काम लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन’, केसीले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4