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संसदीय समितिको बैठक गोप्य गर्ने विषयमा सांसद केसीको आपत्ति

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १२:२१

१९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय समितिको बैठक गोप्य गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।

केसी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य छन् ।

यो समितिको कार्यविधिमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले अनावश्यक रुपमा संसदीय समितिको बैठक गोप्य गर्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय महत्वको गम्भीर इस्वुहरूमा कहिलेकाहीँ गोप्य छलफल हुन सक्ने अन्यथासंसदीय समितिका बैठक खुला रहने र रहनुपर्ने उनले बताए ।

‘गोप्य बैठकको नाममा सार्वजनिक सूचनालाई रोक्ने काम लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन’, केसीले भने ।

अर्जुन नरसिंह केसी स‌ंसदीय समिति
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