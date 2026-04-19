सुनसरी घटना : घाइते अमितको ट्रमा सेन्टरको आईसीयूमा उपचार हुँदै

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- सुनसरीको देवानगञ्जमा झडपका क्रममा गोली लागेर घाइते भएका १८ वर्षीय अमित यादवको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सघन उपचार भइरहेको छ ।
- यादवको छाती र पेटको चोटमा सुधार देखिए पनि गोलीले गम्भीर क्षति पुर्याएको बायाँ हात जोगाउन चिकित्सकले प्रयास जारी राखेका छन् ।
१९ साउन, काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडपमा गोली लागेर घाइते भएका १८ वर्षीय अमित यादवको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सघन उपचार भइरहेको छ ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार यादवको समग्र स्वास्थ्य अवस्था अहिले स्थिर रहे पनि गोलीले गम्भीर क्षति पुर्याएको बायाँ हात जोगाउने प्रयास जारी छ ।
यादवलाई हात हुँदै छाती र पेटमा गोली लागेको थियो । प्रारम्भिक उपचारपछि नोबेल शिक्षण अस्पतालबाट नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमार्फत बिहीबार काठमाडौं ल्याइएको थियो । हाल उनलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको चिकित्सकले बताए ।
चिकित्सकका अनुसार एउटै गोली बायाँ हात हुँदै छाती र पेटसम्म पुगेको थियो । छाती र पेटको चोटमा अपेक्षाकृत सुधार देखिए पनि हातमा भने गम्भीर क्षति पुगेको छ । गोली लागेको हातको भागमा हालसम्म तीनपटक शल्यक्रिया गरिएको भए पनि अवस्था पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक हुन नसकेको चिकित्सकको भनाइ छ ।
‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले स्थिर छ । छाती र पेटको अवस्था राम्रो छ, तर हातमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । हात जोगाउन प्रयास गरिरहेका छौं,’ उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने ।
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