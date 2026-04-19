+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओलीसँग वादविवाद चल्दाचल्दै ढले जगन्नाथ थपलिया

ओलीले थपलियाले मुख्यमन्त्री चलाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको तर्क गरेका थिए । ‘यति सहन नसकेर ढल्नुभयो । कसरी नेतृत्व गर्नुहुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘राप्रपाको समर्थन भोलिसम्म जसले ल्याउँछ, उसैले नेतृत्व गर्ने हो ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १३:४१

१९ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेताबाट राजीनामा गर्न दबाब खेपिरहेका जगन्नाथ थपलिया सोमबार राति बोल्दाबोल्दै ढले ।

हिजो साँझ ७ बजे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुन्डुमा बोलाइएका थपलियालाई मध्य रातसम्म राजीनामा गर्न दबाब दिइएको थियो । ‘पार्टीका अध्यक्ष, प्रदेश इन्चार्ज र अरु सांसदहरूले तपाईंले सक्नु हुन्न, छोड्नुस भनेपछि उहाँ (थपलिया) बढी नै भावुक हुनुभयो,’ एक नेताले घटनाबारे जानकारी दिँदै भने, ‘५० वर्ष बढी योगदान गरेको पार्टीमा आज म कसरी अयोग्य भएँ भनेर बोल्दाबोल्दै बेहोस् हुनुभयो ।’

बोल्दाबोल्दै अचेत भएका थपलियालाई सांसदहरू केशव पोखरेल, दावा दोर्जे लामा लगायतले मध्यपुर ठिमी अस्पताल ल्याएका थिए । यसपछि पनि गुन्डुको छलफल चलिरह्यो ।

स्रोतका अनुसार, ओलीले थपलियाले मुख्यमन्त्री चलाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको तर्क गरेका थिए । ‘यति सहन नसकेर ढल्नुभयो । कसरी नेतृत्व गर्नुहुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘राप्रपाको समर्थन भोलिसम्म जसले ल्याउँछ, उसैले नेतृत्व गर्ने हो ।’

हिजो गुन्डुमा भएको छलफलमा १७ जना सांसद सहभागी थिए । तीमध्ये १४ जनाले गत साता नै किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।

तर गत शुक्रबार ओलीले थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने वचन दिएका थिए । किरण थापामगर सहितको छलफल राखेर ओलीले भनेपछि थपलिया मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए ।

‘अचानक प्रदेश इन्चार्ज मार्फत गुन्डु बोलावट भयो,’ थपलिया निकट स्रोत भन्छ, ‘त्यहाँ प्रदेशका अरु सांसदहरू पनि बोलाइएको रहेछ ।’ छलफलको प्रवेश सिधै सरकार निर्माणको कुराबाट भयो ।

प्रदेश सांसदहरूले थपलियाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाए । राप्रपाका सांसदहरूलाई मनाउने काम थपलियाबाट हुन नसक्ने तर्क उनीहरूको थियो ।

‘बोल्ने सांसदले जेएन (जगन्नाथ) ले सक्नुहुन्न भन्ने तरिकाले तर्क गर्ने अनि केपी ओलीले बीचबीचमा थप्ने काम गरिरहनुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘यो क्रम मध्यरातसम्मै पुग्यो ।’

छलफल लामै चलेपछि बागमती इन्चार्ज रहेका महेश बस्नेतले अध्यक्षको निर्देशन पालना हुने बताए । महशले यसो भनेपछि थपलियाले ‘म पनि पार्टीकै मान्छे भएको’ तर्क गरेका थिए ।

यसक्रममा ओलीले सांसदहरूको हस्ताक्षरको प्रसंग उठाए । ‘हस्ताक्षर पनि गरिसकेको भन्ने सुनेको थिएँ । के भएको हो ?,’ ओलीले भनेका थिए ।

जवाफ भने बस्नेतले दिएका थिए । ‘हस्ताक्षर किन चाहियो र सांसदहरूको कुराबाटै प्रष्ट छैन र ?’ महेश बस्नेतलाई बल पुग्नेगरी भारती पाठक, दिनेशचन्द्र देवकोटा लगायतले कुरा राखे ।

लगभग पुरा सहभागी आफ्ना विपक्षमा रहेको र लगातार पेलानमा परिरहेपछि थपलिया बोल्दाबोल्दै ढलेका थिए ।

केपी शर्मा ओली जगन्नाथ थपलिया बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा ओलीको आफ्नै रोजाइ

तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा ओलीको आफ्नै रोजाइ
नयाँ र पुराना पार्टीबारे ओली : अमेरिकामा कुन-कुन पार्टी छन् ?

नयाँ र पुराना पार्टीबारे ओली : अमेरिकामा कुन-कुन पार्टी छन् ?
ओलीसँग प्रचण्डले राखे प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव

ओलीसँग प्रचण्डले राखे प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव
ओलीले भने- सडक र संसद् संघर्षको मोर्चा उठाउँछौं, धक्काबाट उठ्छौं

ओलीले भने- सडक र संसद् संघर्षको मोर्चा उठाउँछौं, धक्काबाट उठ्छौं
पहिले मान्छे विदेश गए भनेर खपिनसक्नु थियो, अहिले त्योभन्दा बढी जाँदा चुपचाप छन् : केपी शर्मा ओली

पहिले मान्छे विदेश गए भनेर खपिनसक्नु थियो, अहिले त्योभन्दा बढी जाँदा चुपचाप छन् : केपी शर्मा ओली
ओलीको आरोप– वर्तमान सरकार तानाशाही बन्यो

ओलीको आरोप– वर्तमान सरकार तानाशाही बन्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित