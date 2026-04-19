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नयाँ र पुराना पार्टीबारे ओली : अमेरिकामा कुन-कुन पार्टी छन् ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ र पुराना राजनीतिक दलको विषयमा भइरहेको टिप्पणीबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १६:२०

७ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ र पुराना राजनीतिक दलको विषयमा भइरहेको टिप्पणीबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ र पुराना पार्टीको नाममा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘यहाँ नयाँ र पुराना दलको भाष्य गलत छ । धर्मका नाममा फुटाउन पनि खोजिएको थियो । अहिले नयाँ र पुरानाको विभाजन गर्न खोजिएको छ । घरघरमा विभाजन हुने भयो । बाउ-आमा र छोराछोरीबीच हुने भयो,’ उनले भने, ‘अमेरिकामा कुनकुन पार्टी छन् ? डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी होइनन् ? पार्टी पुराना हुँदैनन् । पार्टीहरू परिवर्तनशील हुने कुरा पो हो । पार्टीले गरिरहेका छन् । नेपाललाई पार्टीहरूले चिनेका छन् चिन्दछन् ।’

केपी शर्मा ओली
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