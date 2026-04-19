+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुगल हेल्थ ५.०५ अपडेट सार्वजनिक

अब फिटबिटको डेटा एप्पल हेल्थमा पनि सिंक हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगलले गुगल हेल्थ एपको ५.०५ भर्सन सार्वजनिक गर्दै आईओएस र एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ अपडेट उपलब्ध गराएको छ।
  • नयाँ अपडेटमार्फत आईओएस प्रयोगकर्ताले फिटबिटबाट रेकर्ड भएका स्वास्थ्य डेटालाई सजिलै एप्पल हेल्थ एपमा सिंक गर्न सक्नेछन्।
  • अमेरिकाका प्रयोगकर्ताले स्मार्ट हेल्थ लिङ्क प्रयोग गरी आफ्नो स्वास्थ्य विवरण सुरक्षित रूपमा चिकित्सक वा परिवारका सदस्यसँग शेयर गर्न पाउनेछन्।

गुगलले गुगल हेल्थ एपको नयाँ ५.०५ भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। यो अपडेट आईओएस र एन्ड्रोइड दुवै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुन थालेको छ। विगतका केही हप्तामा आएका चार ठूला अपडेटपछि यो नयाँ अपडेट आएको हो।

यस अपडेटले आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि विशेष सुविधा ल्याएको छ।

अब गुगल हेल्थको डेटा एप्पल हेल्थ एपमा शेयर गर्न सकिन्छ। जस्तै फिटबिट एयरबाट रेकर्ड भएका कसरत, पाइला (स्टेप्स), भाइटल्स र सुताइको डेटा एप्पल हेल्थमा सिंक हुन्छ।

यो फिचर प्रयोग गर्ने तरिका यस प्रकार छ:

  • आफ्नो प्रोफाइल आइकनमा ट्याप गर्ने।

  • त्यसपछि ‘पार्टनर एप्स’ छान्ने।

  • सूचीबाट ‘एप्पल हेल्थ’ छान्ने।

  • पहिलो पटक कनेक्काट गर्नका लागि स्क्रिनमा देखिने निर्देशनहरू पालना गर्ने।

  • नयाँ अनुमति थप्नका लागि ‘रिभ्यु पर्मिसन्स’ मा ट्याप गर्ने।

  • गुगल हेल्थलाई अनुमति दिएपछि डेटा शेयर हुन सुरु हुन्छ।

यस्तै अमेरिकामा रहेका प्रयोगकर्ताका लागि पनि नयाँ सुविधा थपिएको छ। उनीहरूले सुरक्षित ‘स्मार्ट हेल्थ लिङ्क्स’ को प्रयोग गरी आफ्ना स्वास्थ्य विवरण डाक्टर वा परिवारका सदस्यसँग शेयर गर्न सक्छन्। अस्पतालमा जाँच गराउन जाँदा यो लिंक देखाउन सकिन्छ।

स्मार्ट हेल्थ लिंक बनाउने तरिका यस प्रकार छ:

  • ‘हेल्थ’ ट्याबमा गएर ‘मेडिकल’ सेक्सनमा थिच्ने।

  • ‘शेरेबल रेकर्ड्स’ मा गएर ‘+’ (प्लस) बटनमा ट्याप गर्ने।

  • आफूले शेयर गर्न चाहेको डेटा चुनेर लिङ्क सेभ गर्ने।

  • सेभ भएपछि तीनवटा डट भएको आइकनमा थिचेर युआरए वा क्युआर कोड प्राप्त गर्ने।

यसैगरी फिटनेस सम्बन्धी केही समस्याहरू पनि समाधान गरिएका छन्। ‘भीओटुम्याक्स’ गणना, कसरतको म्याप र सकिएका कसरत सम्पादन गर्दा देखिने समस्याहरूलाई हटाइएको छ।

गुगल हेल्थ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुप्तचरलाई गृहमन्त्रालयमै फर्काउन सांसद दुलालको माग

गुप्तचरलाई गृहमन्त्रालयमै फर्काउन सांसद दुलालको माग
संसदीय समितिको बैठक गोप्य गर्ने विषयमा सांसद केसीको आपत्ति

संसदीय समितिको बैठक गोप्य गर्ने विषयमा सांसद केसीको आपत्ति
नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ को काठमाडौं प्रिमियर

नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ को काठमाडौं प्रिमियर
अरु देशमाथि नेपालले पनि निगरानी गर्नुपर्छ : अमरेश सिंह

अरु देशमाथि नेपालले पनि निगरानी गर्नुपर्छ : अमरेश सिंह
कांग्रेसको वडा अधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने

कांग्रेसको वडा अधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने
प्रधानमन्त्रीद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदसँग छलफल

प्रधानमन्त्रीद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदसँग छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित