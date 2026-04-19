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बागमतीमा हानेपाका बज्रचार्य बने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री

नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले हानेपालाई सरकारमा सामेल गराएका हुन् ।

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कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ साउन १९ गते १४:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्रचार्य बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
  • मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बिनु रायमाझी पौडेललाई राजीनामा गराएर हानेपालाई सरकारमा सामेल गराएका हुन् ।
  • दुई सांसद रहेको हानेपा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएसँगै बागमतीमा एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई नयाँ राजनीतिक चुनौती थपिएको छ ।

१९ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का शैलेन्द्रमान बज्रचार्य बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले हानेपालाई सरकारमा सामेल गराएका हुन् ।

यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले राजीनामा दिएकी छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँकै निर्देशनमा पौडेललाई राजीनामा गराएर हानेपालाई मन्त्री पद दिएर सरकारमा भित्र्याइएको हो ।

हानेपा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएसँगै एमाले र नेकपालाई अर्को चुनौती आइपरेको छ । एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई राप्रपाले समर्थन नगरे हानेपासँग गठबन्धन गर्ने तयारी गरेका थिए । प्रदेशसभामा हानेपाका २ सांसद छन् ।

हाल १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपाको गठबन्धनमा बागमतीमा एमालेको सरकार बनाउने सहमति छ ।

बागमती
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

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