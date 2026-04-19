गृहमन्त्री गुरुङले थाले कप्तानगञ्ज घटनाका मृतक परिवारसँग वार्ता

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- सुनसरीको देवानगञ्जमा घाइते भई उपचाररत २२ वर्षीय रविन्द्र मेहताको शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको छ ।
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मृतक मेहताका परिवारबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा वार्ता सुरु भएको छ ।
- गृहमन्त्री गुरुङले शान्ति, सुरक्षा र आपसी सद्भाव कायम गर्न हिन्दु तथा मुस्लिम समुदायका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।
१९ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उपचारका क्रममा मृत्यु भएका रविन्द्र मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु भएको छ ।
महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सुरु भएको हो ।
यही साउन १० गते राति कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा घाइते भइ शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत २२ वर्षे मेहताको उपचारका क्रममा आज निधन भएको थियो ।
यसअघि आजै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आज हिन्दु र मुस्लिम समुदायका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए ।
गृहमन्त्रालयमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा दुवै समुदायका विभिन्न नेताहरुको सहभागिता थियो ।
छलफलमा पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अवस्था, विवाद, शान्ति, सुरक्षा र आपसी सद्भावका विषयमा छलफल गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ ।
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