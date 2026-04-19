+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गृहमन्त्री गुरुङले थाले कप्तानगञ्ज घटनाका मृतक परिवारसँग वार्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगञ्जमा घाइते भई उपचाररत २२ वर्षीय रविन्द्र मेहताको शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको छ ।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मृतक मेहताका परिवारबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा वार्ता सुरु भएको छ ।
  • गृहमन्त्री गुरुङले शान्ति, सुरक्षा र आपसी सद्भाव कायम गर्न हिन्दु तथा मुस्लिम समुदायका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।

१९ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उपचारका क्रममा मृत्यु भएका रविन्द्र मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु भएको छ ।

महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सुरु भएको हो ।

यही साउन १० गते राति कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा घाइते भइ शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत २२ वर्षे मेहताको उपचारका क्रममा आज निधन भएको थियो ।

यसअघि आजै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आज हिन्दु र मुस्लिम समुदायका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए ।

गृहमन्त्रालयमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा दुवै समुदायका विभिन्न नेताहरुको सहभागिता थियो ।

छलफलमा पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अवस्था, विवाद, शान्ति, सुरक्षा र आपसी सद्भावका विषयमा छलफल गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गृहमन्त्रीले गरे मधेशको अवस्थाबारे ब्रिफिङ

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गृहमन्त्रीले गरे मधेशको अवस्थाबारे ब्रिफिङ
नागरिकमाथि गोली चल्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ : रास्वपा महामन्त्री (अन्तर्वार्ता)

नागरिकमाथि गोली चल्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ : रास्वपा महामन्त्री (अन्तर्वार्ता)
गृहमन्त्रीसँग हिन्दू मोर्चाको पुन: वार्ता र मौखिक सहमति

गृहमन्त्रीसँग हिन्दू मोर्चाको पुन: वार्ता र मौखिक सहमति
गृहमन्त्रीको रातभर दौडधूप

गृहमन्त्रीको रातभर दौडधूप
देवानगञ्ज घटनाका घाइते भेट्न पुगेका गृहमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी

देवानगञ्ज घटनाका घाइते भेट्न पुगेका गृहमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी
संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै अनुपस्थित

संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै अनुपस्थित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित