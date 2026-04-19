प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गृहमन्त्रीले गरे मधेशको अवस्थाबारे ब्रिफिङ

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- प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच सिंहदरबारमा तराई–मधेशको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल भएको छ।
- गृहमन्त्री गुरुङले सुनसरी र सिरहाको झडपपछि अपनाइएको सुरक्षा रणनीति र हालको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्।
- सुनसरी र सिरहामा दुई समुदायबीचको झडपमा परी चार जनाको मृत्यु भएको घटनालाई साम्य पार्न सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो।
१९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच भेटवार्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, भेटमा तराई–मधेशको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ भएको बताइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङ आफैं मधेश झरेर काम गरेकाले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । तराई–मधेशमा भएको पछिल्लो घटना र स्थिति साम्य हुँदासम्मको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीबाट जानकारी लिएका छन् ।
आगामी दिनमा कस्तो सुरक्षा रणनीति अपनाउनुपर्ने भन्नेबारे पनि सामान्य छलफल भएको बताइएको छ ।
१० साउनको राति सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच विवाद हुँदा झडप भएको थियो । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
सुुनसरी घटनामै थप दुई जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । यही घटना अन्य जिल्लामा फैलिएपछि सिरहामा पनि गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना पनि मैदानमा खटिएको थियो । यही घटनाक्रमको पछिल्लो स्थितिबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
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