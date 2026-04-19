‘मिस्टर इन्टरनेसनल नेपाल २०२६’ को उपाधि सिद्धान्त केसीलाई

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- सिद्धान्त केसीले मिस्टर इन्टरनेसनल नेपाल २०२६ को उपाधि जितेका छन्।
- सुम्निमा पुरीलाई मिस ग्रान्ड नेपाल २०२६ र रविना क्षेत्रीलाई मिस बिजनेस ग्लोबल नेपाल २०२६ को उपाधि प्रदान गरिएको छ।
- विजेताहरूले आगामी दिनमा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।
काठमाडौं । मिस्टर इन्टरनेसनल नेपाल २०२६ को उपाधि सिद्धान्त केसीले जितेका छन् । नोभा ब्यूटी इन्टरनेसनलद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा महिलातर्फका दुई राष्ट्रिय उपाधि समेत घोषणा गरियो ।
युनिक मास्के प्रथम उपविजेता एवं फेस अफ आरआइडीएस घोषित भए । वाजिद अन्सारी द्धितीय उपविजेता घोषित भए । ओम चौधरीले ‘डियर टु बी यू अवार्ड’ प्राप्त गरे भने एसेम ट्वाङगानाले बेस्ट पर्सनालिटी विधामा पुरस्कार प्राप्त गरे ।
जसअनुसार, सुम्निमा पुरीलाई मिस ग्रान्ड नेपाल २०२६ र रविना क्षेत्रीलाई मिस बिजनेस ग्लोबल नेपाल २०२६ को उपाधि प्रदान गरियो ।
विजेताले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । विजेता केसीले थाइल्यान्डमा हुने मिस्टर इन्टरनेसनलमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने जनाइएको छ । पुरीले अक्टोबरमा भारतमा हुने मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनलमा नेपालका प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । क्षेत्रीले नोभेम्बरमा भियतनाममा हुने मिस बिजनेस ग्लोबलमा सहभागिता जनाउनेछिन् ।
फिनालेमा अभिनेत्री साम्राज्ञी शाह, फेसन डिजाइनर स्ट्रेनस ल्यान्ड मार्विन, मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल अल स्टार इन्डिया २०२५ सन्जना शेखरमन्त्री जजको रुपमा थिए । कार्यक्रम आयोजक संस्थाका नोभा ब्युटी इन्टरनेसनलका राष्ट्रिय निर्देशक सिद्धार्थ तामाङको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो ।
आयोजिकका अनुसार प्रतियोगिताको उद्देश्य नेपाली प्रतभालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याउनु, विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धाको लागि तयार पार्नु र नेपालको सौन्दर्य, संस्कृति र नेतृत्वदायी क्षमतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्नु रहेको जनाइएको छ ।
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