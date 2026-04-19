दुई महिनामा कतिले पाए जग्गाधनी पुर्जा ?

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- भूमि समस्या समाधान समितिले दुई महिनाको अवधिमा ९७ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ ।
- समितिका अनुसार वितरण गरिएका पुर्जाहरूमा छ भूमिहीन दलित, ५८ भूमिहीन सुकुमवासी र ३३ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार समावेश छन् ।
- झापा, बर्दिया, चितवन र डडेलधुराका विभिन्न स्थानीय तहमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो जसमा इच्छाकामना नगरपालिकामा सर्वाधिक ३४ परिवारलाई पुर्जा दिइएको छ ।
२० साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले दुई महिनाको अवधिमा ९७ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको छ । २० जेठदेखि १६ साउनसम्म ९७ पुर्जा वितरण गरिएको हो ।
वितरण गरिएका पुर्जामा भूमिहीन दलितलाई ६, भूमिहीन सुकुमवासीलाई ५८, र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३३ पुर्जा वितरण गरिएको भूमि समस्या समाधान समितिले जानकारी गराएको छ ।
झापाको बुद्धशान्ति नगरपालिकाको ४ नम्बर वडा, अर्जुनधारा नगरपालिकाको ११ नम्बर वडा र कन्काई गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडामा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ । बर्दियास्थित बढैयाताल गाउँपालिकाकको वडा नम्बर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीका २९ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिएको छ ।
चितवनको इच्छाकामना नगरपालिकामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीका ३४ परिवारलाई जग्गा पुर्जा दिइएको छ । हालसम्म वितरण गरिएको मध्ये एउटै पालिकामा सबैभन्दा बढी पुर्जा वितरण इच्छाकामना नगरपालिका रहेको छ ।
डडेलधुराको अजेयमेरु गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने सात परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ ।
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