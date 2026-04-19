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‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यु डे’ को विश्वव्यापी कमाइ ६ दिनमै १ अर्ब डलर नाघ्यो

सन् २०१९ को सुपरहिरो फिल्म ‘एभेन्जर्सः एन्डगेम’ले मात्र यो आँकडा अझ छिटो पार गरेको थियो । ‘एन्डगेम’ले पहिलो सप्ताहन्तमै विश्वभर १.२ अर्ब डलर कमाएको थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १४:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यु डे’ले प्रदर्शनको छ दिनमै विश्वव्यापी रूपमा १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाइ गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ।
  • यो फिल्मले उत्तर अमेरिकामा इतिहासकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने सोमबारको कीर्तिमान राख्दै छिटो ४० करोड डलर कमाउने फिल्म बनेको छ।
  • मार्भल स्टुडियोजका अध्यक्ष केभिन फाइगीले फिल्मको सफलताबाट आफू अत्यन्त भावुक भएको उल्लेख गर्नुभयो।

लस एन्जलस (भेराइटी) ।  सोनी र मार्भलको कमिक बुकमा आधारित फिल्म ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यु डे’ले प्रदर्शनमा आएको ६ दिनमै विश्वव्यापी रूपमा १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाइ गरेको छ ।

टम हल्यान्ड सुपरहिरोको भूमिकामा रहेको यो फिल्मले बक्स अफिसमा लगभग कीर्तिमानी गतिमा उक्त उपलब्धि हासिल गरेको हो । सन् २०१९ को सुपरहिरो फिल्म ‘एभेन्जर्सः एन्डगेम’ले मात्र यो आँकडा अझ छिटो पार गरेको थियो । ‘एन्डगेम’ले पहिलो सप्ताहन्तमै विश्वभर १.२ अर्ब डलर कमाएको थियो ।

‘ब्रान्ड न्यु डे’ले उत्तर अमेरिकामा प्रदर्शनको चार दिनमा ४० करोड ७० लाख डलर कमाएको छ । यससँगै घरेलु बजारमा सबैभन्दा छिटो ४० करोड डलरको आँकडा पार गर्ने फिल्म बनेको छ ।

फिल्मले सोमबार मात्रै ४ करोड ७० लाख डलर कमाउँदै इतिहासकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने सोमबारको कीर्तिमानसमेत बनाएको छ । यसअघि सन् २०१८ को ‘ब्ल्याक प्यान्थर’ले सोमबार ४ करोड डलर कमाएर उक्त कीर्तिमान राखेको थियो । उत्तर अमेरिकाबाहिर नयाँ ‘स्पाइडर-म्यान’ फिल्मले हालसम्म ६४ करोड ५८ लाख डलर कमाएको छ ।

स्पाइडर–म्यानका रूपमा हल्यान्डको यो चौथो एकल फिल्म हो । गत सप्ताहन्तमा यसले उत्तर अमेरिकामा ३६ करोड डलर र विश्वव्यापी रूपमा ९३ करोड २० लाख डलरको सुरुवाती कमाइ गर्दै बक्स अफिसका अपेक्षालाई उछिनेको थियो ।

यो उत्तर अमेरिकी बक्स अफिस इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सुरुवात र विश्वव्यापी रूपमा अहिलेसम्मकै दोस्रो ठूलो सुरुवात हो । फिल्मले प्रिभ्यू प्रदर्शनबाट ७ करोड २० लाख डलर कमाएर उत्कृष्ट ‘प्रिभ्यु’ कमाइको कीर्तिमान पनि बनाएको छ । त्यस्तै, पहिलो दिन १६ करोड ९८ लाख डलर कमाउँदै इतिहासकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने ओपनिङ दिनको कीर्तिमान राखेको छ ।

दर्शकबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया र आगामी सप्ताहन्तमा न्यून प्रतिस्पर्धाका कारण ‘स्पाइडर–म्यानः ब्रान्ड न्यु डे’ले चाँडै २ अर्ब डलरको आँकडा पार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेसम्म सातवटा फिल्मले मात्र उक्त उपलब्धि हासिल गरेका छन् । प्रदर्शन यात्रा सकिँदासम्म यो फिल्म सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्मको सूचीमा पर्ने अनुमान छ ।

निर्माता तथा मार्भल स्टुडियोजका अध्यक्ष केभिन फाइगीले ‘भेराइटी’सँग भने, ‘मैले ‘एन्डगेम’को ‘घरेलु’ कीर्तिमान तोडिने अपेक्षा गरेको थिइनँ । तर गत सप्ताहन्तमा हाम्रो ३८औँ एमसीयू फिल्मले त्यो कीर्तिमान तोडेकोमा म योभन्दा बढी खुसी हुन सक्दिनथेँ ।’

उनले थपे, ‘सोमबार बिहान आफूलाई यो अवस्थामा पाउनु, साँच्चै भन्नुपर्दा, अत्यन्त भावुक बनाउने अनुभव हो । तर यो सबैभन्दा राम्रो अर्थमा हो ।’

मार्भलले ‘ब्रान्ड न्यु डे’को सफलतालाई डिसेम्बरमा आउने ‘एभेन्जर्सः डुम्सडे’मार्फत अगाडि बढाउनेछ । उक्त फिल्ममा केही सुपरहिरोहरू पुनः एकसाथ देखिनेछन् । रोबर्ट डाउनी जुनियर पनि आइरन म्यानका रूपमा नभई खलनायक डक्टर डुमको भूमिकामा फर्किनेछन् ।

फाइगीका अनुसार ‘ब्रान्ड न्यु डे’को असाधारण सफलताले आगामी एमसीयू फिल्महरूका लागि ‘निकै राम्रो संकेत’ गरेको छ ।

‘जब साझा ब्रह्माण्डले राम्रोसँग काम गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको परिणाम यस्तै हुन्छ ।’

‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यु डे’ सन् २०२६ मा १ अर्ब डलर कमाउने चौथो फिल्म हो । यसअघि ‘द सुपर मारियो ग्यालेक्सी मुभी’ र ‘माइकल’ले समान १ अर्ब १० लाख डलर तथा ‘टोय स्टोरी ५’ले १ अर्ब ६ करोड ७० लाख डलर कमाएका थिए ।

क्रिस्टोफर नोलनको ‘द ओडिसी’ले हालसम्म ९१ करोड २० लाख डलर कमाएको छ । यो फिल्म १ अर्ब डलर कमाउने सन् २०२६ को पाँचौँ फिल्म बन्ने नजिक छ ।

अगस्ट मात्रै चलिरहँदा सन् २०२६ ले कोरोना महामारीका कारण चलचित्र उद्योग प्रभावित भएयताकै सबैभन्दा धेरै अर्ब डलर कमाउने ब्लकबस्टर दिइसकेको छ ।

परिस्थिति बदलिनुअघि सन् २०१९ मा कीर्तिमानी नौवटा फिल्मले १ अर्ब डलरभन्दा बढी कमाएका थिए । तीमध्ये ‘एभेन्जर्सः एन्डगेम’, ‘द लायन किङ’, ‘अलादिन’, ‘जोकर’, ‘स्पाइडर–म्यानः फार फ्रम होम’ र ‘क्याप्टेन मार्भल’ पनि थिए । त्यसयता कुनै पनि वर्ष तीनभन्दा बढी फिल्मले १ अर्ब डलरको आँकडा पार गरेका थिएनन् ।

यो वर्ष बक्स अफिस विभिन्न कीर्तिमानतर्फ अघि बढिरहेको छ । ‘ब्रान्ड न्यु डे’ र ‘द ओडिसी’ले कमाइको गति कायम राखे हलिउडले कोभिडपछि दोस्रोपटक गर्मीयाममा उत्तर अमेरिकी टिकट बिक्रीबाट ४ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

रेन्ट्रयाकका अनुसार मेदेखि अगस्टको सुरुवातसम्मको कमाइ ३ अर्ब ५७ करोड ९० लाख डलर पुगेको छ ।

‘ड्युन ३’ र ‘एभेन्जर्सः डुम्सडे’जस्ता ठूला फिल्म अझै प्रदर्शनमा आउन बाँकी रहेकाले सन् २०२६ को समग्र उत्तर अमेरिकी बक्स अफिस आम्दानी सन् २०१९ पछि पहिलोपटक १० अर्ब डलरभन्दा बढी हुनेमा चलचित्र उद्योग आशावादी छ । विगतमा उत्तर अमेरिकी बक्स अफिसले नियमित रूपमा उक्त आँकडा पार गर्ने गरेको थियो ।

स्पाइडर-म्यानः
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