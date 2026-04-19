सुनसरी र सिरहा प्रदर्शनका मृतक र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारको निर्णय

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- सरकारले सुनसरी र सिरहामा हालै भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका र घाइतेहरूका लागि राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
- सुनसरीको देवानगञ्ज र सिरहामा भएको प्रदर्शनमा परी कुल तीन जनाको निधन भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
२० साउन, काठमाडौं । सरकारले सुनसरी र सिरहामा भएको पछिल्लो प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सोही दिन एक जनाको र उपचारका क्रममा मंगलबार दिउँसो एक जनाको निधन भएको थियो ।
त्यस्तै, सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा पनि एक जनाको निधन भएको थियो ।
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