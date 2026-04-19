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सिरहामा गणेश यादवको मृत्युबारे छानबिन गर्न बन्यो छुट्टै समिति

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १९:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ का गणेश यादवको मृत्यु घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
  • सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू सदस्य रहेका छन्।
  • समितिले घटनाको विस्तृत अध्ययन गरी सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको छ।

१८ साउन, काठमाडौं । सिरहाको गोजबजारमा केही दिनअघि भएको घटनाको छानबिनका लागि छुट्टै समिति बनाइएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटना फैलंदै जाँदा सिरहामा गत १४ गते औरही गाउँपालिका गाउँपालिका–२ का गणेश यादवको निधन भएको थियो ।

गोली लागेर ज्यान गुमाएका यादवको मृत्युबारे थप छानबिन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको हो ।

समितिमा नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक मोहनकुमार थापा, सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक नरेश भण्डारी र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रहरी नायब उपरीक्षक पवन ढुंगाना सदस्य रहेका छन् ।

त्यस्तै, समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कुलशेखर अर्याल सदस्य सचिव रहेका छन् ।

उक्त समितिलाई ७ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

सिरहा
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