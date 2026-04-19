ओली भेट्न गुण्डुमा मुख्यमन्त्री कार्की

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका छन्।
- मुख्यमन्त्री कार्की र अध्यक्ष ओलीबीच यसअघि मंगलबार पनि समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो।
२० साउन, काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गुण्डु पुगेका छन् ।
यसअघि मंगलबार पनि उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच गठबन्धन गर्ने सहमति भएको छ। सोहीअनुसार कोशीमा एमालेकै सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर अहिले एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई हटाएर अर्कैलाई दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेकै नेताहरू सक्रिय भएका थिए । विशेष गरी नेता शेरधन राई कार्कीलाई हटाएर अर्कै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागि परेका थिए । कार्कीले भने आफूले राजीनामा नदिने बताउँदै आएका थिए । उनले आफूले राजीनामा दिए प्रदेश सरकारमा संवैधानिक संकट आइपर्ने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4